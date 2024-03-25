وفاة لاعب جزائري عمره 17 عامًا وفتح تحقيق عاجل

قدم وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، التعازي لأسرة نادي نجم وادي الماء الجزائري، إثر وفاة وسيم جزار لاعب فريق 17 سنة.

وتوفي جزار بعد دخوله في غيبوبة لمدة أسبوع، بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها، خلال مشاركته في مباراة فريقه مع أمل مراونة.

وتعرض ابن مدينة باتنة لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، بعد احتكاكه مع أحد مدافعي أمل مروانة، وسقوطه على الأرض بقوة، وفقد الوعي في لحظتها، وتم تحويله إلى العناية المركزة بمستشفى باتنة.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، تلقى السيد وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، نبأ وفاة لاعب فريق نجم وادي الماء، لفئة أقل من 17 سنة، الشاب وسيم جزار".

وأضاف: "على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي، وأسرة كرة القدم الجزائرية، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه، ولنادي نجم وادي الماء، داعين الله عز وجل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وبحسب موقع "كورة" العربي، أكد مصدر بالاتحاد الجزائري، أن وفاة وسيم جزار، لن تمر مرور الكرام.

وتسببت الحادثة في الكثير من اللغط، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف في المباراة، حيث نقل اللاعب على متن سيارة خاصة تابعة لأحد المسؤولين، دون مرافقة طبية.

وقال المصدر، أن الاتحاد الجزائري فتح تحقيقًا عاجلاً، وسينال المتخاذل عقوبة قاسية، وأضاف: "الاتحاد الجزائري وجه تعليمات صارمة لكل الرابطات، بعدم خوض أي مباراة دون حضور سيارة إسعاف وطبيب مختص، لكن هذه الشروط ضربت بعرض الحائط في تلك المباراة".

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