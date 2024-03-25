دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

دوّت عدة انفجارات صباح الإثنين في وسط كييف بعد انطلاق صفارات إنذار في العاصمة الأوكرانية مشيرة إلى غارة روسية، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.

وسمع دوي خمسة انفجارات على الأقل قرابة الساعة 10,30 (8,30 ت غ) بعد الإنذار الذي حذر من "صواريخ باتجاه كييف"، وذلك إثر تعرض كييف لضربتين الأسبوع الماضي.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تلغرام "انفجارات في كييف، توجهوا إلى الملاجئ فورا".

وصرح رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو "بحسب المعلومات الأولية، وإثر هجوم صاروخي على كييف، سجل سقوط شظايا في منطقة بيتشيرسكي وتضرر مبنى سكني".

وكثفت روسيا في الأيام الأخيرة ضرباتها على أوكرانيا مستهدفة خصوصا شبكة الطاقة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مئات آلاف الأشخاص.













تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز