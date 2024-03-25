منتخب أمريكا بطل «كونكاكاف» للمرة الثالثة على التوالي

توج المنتخب الأمريكي، بلقب النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أمريكا الشمالية، بالفوز 2-0 على المكسيك، فجر اليوم الإثنين.

وسجل تايلر آدامز وجيوفاني رينا، هدفي المباراة في الدقيقتين 45 و63.

واحتفظ المنتخب الأمريكي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، ليواصل احتكاره للبطولة التي انطلقت عام 2018.

وتغلب المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 على المكسيك في نهائي النسخة الأولى، بينما هزم كندا بهدفين دون رد في نهائي النسخة الثانية.

وكان منتخب جامايكا قد فاز بالميدالية البرونزية لدوري الأمم، بفوزه على بنما بهدف دون رد.

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