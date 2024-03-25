Monday, 25 March 2024 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب أمريكا بطل «كونكاكاف» للمرة الثالثة على التوالي

3/25/2024 6:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج المنتخب الأمريكي، بلقب النسخة الثالثة من بطولة دوري أمم أمريكا الشمالية، بالفوز 2-0 على المكسيك، فجر اليوم الإثنين.

وسجل تايلر آدامز وجيوفاني رينا، هدفي المباراة في الدقيقتين 45 و63.

واحتفظ المنتخب الأمريكي باللقب للمرة الثالثة على التوالي، ليواصل احتكاره للبطولة التي انطلقت عام 2018.

وتغلب المنتخب الأمريكي بنتيجة 3-2 على المكسيك في نهائي النسخة الأولى، بينما هزم كندا بهدفين دون رد في نهائي النسخة الثانية.

وكان منتخب جامايكا قد فاز بالميدالية البرونزية لدوري الأمم، بفوزه على بنما بهدف دون رد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN25032024000110011019ID1108017319

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث