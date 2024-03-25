تخفيضات كبرى في دبي حتى 95% لمدة 3 أيام بدءاً من 29 مارس

تعود حملة "التخفيضات الإلكترونية الكبرى" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الثانية لتقدم لمحبي التسوق ثلاثة أيام من التنزيلات والعروض الهائلة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، وذلك من يوم 29 وحتى 31 مارس 2024.

وسيستمتع المتسوقون بتخفيضات كبرى تصل إلى 95% على الأجهزة الإلكترونية، والأزياء، والإكسسوارات، والمجوهرات، والساعات، ومستلزمات المنزل، ومنتجات الصحة والجمال والأطفال، وغيرها الكثير، والتي يمكن التسوق للحصول عليها وتوصيلها إلى المنزل بكل سهولة.

وتقدم شركات التجزئة عبر الإنترنت الكثير من التخفيضات الإضافية التي يمكن الوصول إليها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني

وتشمل العلامات التجارية التي تقدم تخفيضات إضافية "براندس فور لس" و"إيروس" و"موم ستور" و"نون.كوم" و"شرف دي جي" و"ستايلي" و"6 ستريت.كوم".

تسجيل

وسيحصل المتسوقون الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحملة على القائمة الكاملة لشركات التجزئة المشاركة والرمز الترويجي الحصري للاستفادة من التخفيضات الإضافية، إلى جانب فرصة الدخول في سحب يحصل ثلاثة فائزين فيه على 10000 درهم لكل منهم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "بعد نجاح الدورة الأولى من حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى في عام 2023، يسعدنا أن تعود في دورتها الثانية هذا العام خلال شهر رمضان المبارك الذي يُعد أحد أكثر مواسم التسوق ازدحاماً في دبي. وفي ظل النمو المستمر للتسوق عبر الإنترنت، تقدم هذه الحملة لتجار التجزئة فرصة رائعة لتلبية تطلعات ورغبات المستهلكين المتزايدة في استكشاف العديد من العلامات التجارية والتسوق لشراء منتجاتها بكل سهولة من خلال وسائل إلكترونية مبتكرة، وهو توجه نرى أنه يكتسب المزيد من الشعبية كل عام خلال الشهر الكريم. وتمثل الدورة الثانية من هذه الحملة خطوة مهمة لدعم الجهود التي تبذلها شركات التجزئة المحلية والعالمية لتقديم منتجاتها عبر الإنترنت داخل الإمارة. ونحن نتطلع إلى قيام الحملة بتقديم عروض ترويجية مميزة، ومسابقات ممتعة، وتجربة تسوق مريحة في جميع أنحاء دبي".

منتجات

ويمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على العديد من المنتجات، بما في ذلك الأثاث والأدوات المنزلية التي تقدمها متاجر مثل "سي بي 2"، وركن السرير و"هوم بوكس"، و"بان هوم"، و"بيد كوارتر"، و"أوتاق هوم"، و"ذا ريد كاربت"، و"المتحدة للأثاث".

وتقدم "مجوهرات الفردان"، و"داماس"، و"في للعطور"، و"كورال للعطور"، و"إكسبرشنز" و"لا ماركيز" للمجوهرات للمتسوقين مجموعة من الهدايا التي لا تُنسى بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الاختيار من بين تشكيلة واسعة من الأزياء للاحتفال بعيد الفطر والاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مجموعة من العلامات التجارية، بما في ذلك "أول سينتس"، و"كارترز"، و"حناين"، و"ماج"، و"ريبوك"، و"ساندرو"، كما تتوفر الهدايا والألعاب للأطفال بأسعار رائعة من علامات تجارية مثل "ذا موم ستور" و"ليغو" و"أوتاكو ميدل إيست للألعاب".





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