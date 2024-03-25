راشد الملا يفوز بلقب الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية



أهدى البطل الإماراتي راشد الملا نجم فريق أبوظبي لبلاده لقباً جديداً بعد التتويج بالمركز الأول في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية التي أقيمت في مدينة كوي نون في فيتنام، مساء أمس.

وحصد راشد الملا لقب الحركات الاستعراضية ضمن البطولة، بعد أن قدم أفضل فاصل استعراضي في المنافسة وحقق أعلى رصيد من النقاط ليتصدر الترتيب العام للمنافسة بـ 47 نقطة، وحل ثانياً بطل العالم الموسم الماضي الإيطالي روبرتو مارياني بالرصيد نفسه من النقاط، وجاء ثالثاً البرتغالي باولو نونيس برصيد 40 نقطة.

وكانت المنافسات قد بدأت أمس الأول السبت، حيث أحرز الملا المركز الثاني، ثم استمرت المنافسات في اليوم الثاني أمس، والذي حقق فيه البطل الإماراتي المركز الأول ليعلن فوزه باللقب بعد الاحتكام لأفضل الحركات والثبات خلال الاستعراض.

وسجل النجم الإماراتي بداية قوية في البطولة سعياً لاستعادة اللقب الذي حققه 5 مرات آخرها في نسخة 2022، وهو رقم قياسي مسجل باسمه يجعله الأفضل بين المشاركين كافة في المنافسات.

يذكر أن الجولة المقبلة ستقام في مدينة أولبيا في إيطاليا شهر يونيو المقبل، وستكون إحدى أهم المحطات للمنافسة على اللقب العالمي نظراً للإقبال الكبير المتوقع على المشاركة من كل المنافسين.

وأعرب راشد الملا عن سعادته بتحقيق اللقب في أول جولة وتسجيله بداية قوية، مشيراً إلى أن المنافسة كانت صعبة خاصة.

وقال: "صادفت عطلاً بسيطاً في المرحلة الأولى مما جعلني أحقق المركز الثاني في اليوم الأول، ودخلت المرحلة الثانية مصمماً على التعويض، وهو ما حدث حيث تفوقت على مارياني بعدم الوقوع في المياه طوال فترة تقديم الفاصل الاستعراضي، بالإضافة إلى السيطرة على جميع الحركات".

وأهدى راشد الملا فوزه في جولة الافتتاح إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لمواصلة نتائجه المميزة في الجولات القادمة من البطولة من أجل التتويج باللقب العالمي.

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