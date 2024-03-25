خيول الإمارات تتصدر بطولة دبي الدولية للجواد العربي بـ12 ميدالية ملونة

توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، الفائزين بالبطولات ال 6 الرئيسية في بطولة دبي للجواد العربي بنسختها الـ 21 والتي اختتمت منافساتها اليوم الأحد بمركز دبي التجاري العالمي.

شارك في البطولة 205 خيول من 15 دولة تنافسوا على جوائز مالية بلغت قيمتها 4 ملايين دولار.

وتصدرت خيول الإمارات المنافسات بالحصول على 12 ميدالية ملونة منها 3 ذهبيات، اثنين لمربط دبي للخيول العربية، وذهبية للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، و5 فضيات، و4 برونزيات، فيما حصلت سويسرا على 3 ذهبيات، والسعودية فضيتين وقطر برونزية.

وفاز الفحل "أف أي الرشيم" بالميدالية الذهبية لمربط دبي للخيول العربية، ونال الميدالية الفضية، "أي اس برينس" للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السعودية عبر "سنداون كي أيه" لسلطان بن محمد الدوسري

وحصد مربط دبي للخيول العربية، الميدالية الذهبية في بطولة المهرات بعمر سنة، عبر المهرة "دي روي" وحصلت المهرة "الأريام حربة" ملك الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان على الميدالية الفضية، ونالت "شامخة الهواجر" ملك عبدالله ثامر الحميدي من قطر الميدالية البرونزية.

وفازت "إي إس شارجة" ملك الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي بالميدالية الذهبية في بطولة المهرات، ونالت المهرة "دي آسرة" لمربط دبي للخيول العربية الميدالية الفضية، فيما أكد مربط دبي للخيول العربية تألقه في الأمسية بإحراز الميدالية البرونزية عبر المهرة "دي ريسيل".

وفازت "دي عزيزة" ملك نايلا حايك من سويسرا بالميدالية الذهبية في بطولة الأفراس، وحصل مربط عجمان على الميدالية الفضية عبر "بسندرستيموشايلو"، ونالت "إيرفانا الشراع" ملك الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد، "اسطبلات الشراع" على الميدالية البرونزية.

وفي بطولة المهور بعمر سنة، فاز المهر "أتش أي اكسيلانت" ملك نايلا حايك من سويسرا، بالميدالية الذهبية، وجاءت "ع ج ربدان" لمربط عجمان في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال الميدالية البرونزية "إم زد أديب" ملك خليفة عبدالله النعيمي.

ونالت نايلا حايك من سويسرا الميدالية الذهبية للمرة الثالثة بصدارة بطولة المهور، عبر المهر "أر دي راجان" الذي فاز بالمركز الأول فيما أهدى المهر "حامد صارم" أول ميدالية للسعودية بالحصول على بالفوز بالمركز الثاني، وحصد الميدالية البرونزية "أي جي ساير" لمربط عجمان.

كما كرم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المرابط الحاصلة على أعلى الجوائز، حيث حصل مربط دبي على لقب المربط الأكثر فوزا بالميداليات الذهبية في تاريخ بطولة دبي للجواد العربي على مدار 20 عاما برصيد 21 ذهبية، فيما فاز مربط عجمان على جائزة الأكثر فوزا بالميداليات حيث حصل على (45 ميدالية) عبارة عن 13 ذهبية و9 فضيات و23 برونزية، وفاز الفحل مروان الشقب من قطر بلقب أكثر الفحول إنتاجا، ونالت السعودية جائزة أكثر الدول مشاركة في البطولة.

حضر ختام البطولة، الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وزياد كلداري رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وعبدالرحمن أبو الشوارب عضو اللجنة المنظمة، وقصي عبيد الله عضو اللجنة المدير العام، وعادل الفلاسي المدير التنفيذي للبطولة وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة والملاك والمدربين من 15 دولة.

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