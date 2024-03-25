«جي إف إتش» توزع 6.2% نقداً وتشتري 10% من أسهمها

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (المدرجة في أسواق دبي والبحرين والكويت) عن اختتام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، والذي عقد في مقر جي إف إتش بمرفأ البحرين المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث شهدت الجمعية العمومية موافقة المساهمين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6.2% من القيمة الإسمية لجميع الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار أمريكي (0.0062 دينار بحريني، 0.0603 درهم إماراتي) للسهم الواحد. كما وافق المساهمون على تخصيص مبلغ 3 ملايين دولار من صافي قيمة الزكاة الواجبة من الأرباح المستبقاة على أن يتولى المساهمون دفع المبلغ المتبقي المستحق من الزكاة.

كما شهد الاجتماع الموافقة على محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 26 مارس 2023، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال المجموعة لعام 2023، والبيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أعمال المجموعة للعام السابق. وتمت موافقة المساهمين أيضا على تقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير حوكمة الشركات للعام المالي 2023، مع التفويض بالإفصاح عن أي تعاملات تمت مع كبار المساهمين أو الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2023.

شراء أسهم

وأعفى المساهمون أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية تجاه أفعالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأكدوا تعيين وإعادة تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للمجموعة لعام 2024. كما قام المساهمون بتفويض المجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من إجمالي الأسهم الصادرة، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. علاوة على ذلك، قام المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث القادمة، بشرط الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.

وسيتألف مجلس إدارة المجموعة من هشام أحمد الريس، وعلي مراد علي، ودرويش عبدالله الكتبي، وغازي فيصل الهاجري، وعبدالمحسن راشد الراشد، وعبدالله جهاد الزين، والشيخة منوة بنت علي آل خليفة، وعبدالعزيز عبدالحميد البسام، وراشد ناصر الكعبي، وفواز طلال التميمي.

وأعلنت مجموعة جي إف إتش المالیة شراء ما يعادل 235 ألف سهم من أسهمها (أسهم خزینة) لترتفع أسهم الخزینة إلى نحو 223.8 مليون سهم، بمتوسط سعر شراء 0.304 دولار.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن أسهم الخزينة التي تملكها حاليا تعادل 5.8% من الأسهم الصادرة وذلك حتى تاريخ 24 مارس 2024.

وقالت: إن نسبة الأسهم المشـتراة من رأس المال المصدر بلغت 0.006%، مبينة أن عدد الأسهم المتبقية للشراء نحو 159.4 مليون سهم.

استراتيجية

وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش، «بعد عام آخر من الأداء المالي القوي، نواصل التركيز على تنفيذ استراتيجية المجموعة وتحقيق النمو الشامل. كما يسعدنا أن نعلن أن المساهمين قد وافقوا على صرف أرباح جيدة، فيما تواصل المجموعة تركيزها على تحقيق القيمة لمساهميها. هذا وسنواصل البناء على هذا الزخم في عام 2024 ونحن ملتزمون بتحقيق مزيد من التقدم والنمو في العام المقبل بمشيئة الله».

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش، «عند التأمل في نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوي، نجد أن ثقة ودعم مساهمينا في التوجه الاستراتيجي للمجموعة وأدائها يبعث على الفخر ويمثل حجر الزاوية في نجاحنا. وبدعم من مساهمينا، نحن على استعداد للاستفادة من مشهد الأعمال المتطور والفرص الناشئة، ودفع النمو المستدام لصالح جميع أصحاب المصلحة. معاً، سنواصل توجيه مجموعة جي إف إتش نحو آفاق جديدة للتميز والابتكار وإعلاء روح المواطنة».

وتمتلك مجموعة جي إف إتش المالية ما يزيد على 21 مليار دولار من الأصول والصناديق الخاضعة للإدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

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