ارتفاع أسعار الذهب مع آمال بخفض أسعار الفائدة وهبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ومع انخفاض الدولار ما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 06.48 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب 0.1 بالمئة إلى 2166.39 دولارا للأوقية. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.70 دولارا للأوقية.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات الأخرى ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي تلك العملات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم للتجارة "لا تزال البيئة جيدة تماما على ما يبدو بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة".

وأضاف "لا تزال الأسواق تتطلع إلى قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض وشيك لأسعار الفائدة. ويبدو أن يونيو هو الشهر الأكثر احتمالا لبدء أول خفض لأسعار الفائدة".

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس بعدما أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 رغم أحدث البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي الذهب.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون في السوق بنسبة 74 بالمئة الآن أن يبدأ الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كان ذلك قد يغير توقعات المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

ويقول وانغ تاو المحلل الفني لدى رويترز إن الذهب قد يكسر حاجز 2161 دولارا للأوقية وينخفض إلى نطاق يتراوح من 2147 دولارا إلى 2152 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.62 دولارا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 896.23 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 993.37 دولارا للأوقية.





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