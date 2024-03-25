«علي بابا كلاود» تطلق مركز تدريب في مدينة دبي للإنترنت

أعلنت "علي بابا كلاود" عن إطلاق مركز تدريب أكاديمية علي بابا كلاود في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيكون بمثابة مركز للعملاء والشركاء للارتقاء بقدراتهم الرقمية.

ويقع مركز التدريب في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضمّ نخبة عالمية من أبرز شركات التكنولوجيا. وتم تصميمه لتمكين شركاء علي بابا كلاود وعملائها من خلال تقديم التدريب وورش العمل والشهادات. وبذلك، ينضمّ المركز إلى مجمّع شركات التكنولوجيا الرائد والذي يضمّ أكثر من 3500 عميل، بما في ذلك شركات مدرجة ضمن قائمة مجلّة "فورتشن" لأكبر 500 شركة عالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التي تدعم التحوّل الرقمي على مستوى المنطقة من قلب مدينة دبي للإنترنت.

ومن خلال الشراكة مع المزود الرائد للخدمات والحلول الأمنية“Aladdin Cyber Security”، يهدف مركز التدريب إلى استضافة برامج تدريب وتمكين شهرية تغطي مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة، بدءاً من الذكاء الاصطناعي إلى إدارة قواعد البيانات والحوسبة المرنة، بهدف تمكين العملاء من الاطلاع على أحدث تقنيات علي بابا كلاود وتطوير أفضل المواهب الرقمية.

وتتوافق أهداف البرنامج التدريبي مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في العقد المقبل من خلال التحول الرقمي، بالإضافة إلى رؤية "مئوية الإمارات 2071" التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي يواكب المستقبل.

وقال إيريك وان، المدير العام لشركة علي بابا كلاود في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يعكس إطلاق مركز التدريب التزامنا واستثمارنا المستمر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لمساندة الشركات في التحول رقمياً وتحقيق النجاح لأعمالها على المدى البعيد. ونحن ملتزمون بالنمو معاً مع شركائنا وعملائنا المحليين وتزويدهم بأحدث تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتمكينهم من الابتكار وتنمية أعمالهم في المنطقة".

وأشار عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: بأن التحوّل الرقمي هو الركيزة الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي في القرن الحادي والعشرين. ولضمان تحقيق هذا التحوّل أثراً إيجابياً مستداماً، تزداد الحاجة يوماً بعد يومٍ إلى إعداد قوى عاملة تملك المهارات اللازمة والمرونة الكافية لتلبية الاحتياجات المتغيّرة بشكل متسارع.

وقال عمار المالك: "يمكننا أن نواصل الابتكار وتعزيز مستويات المرونة والتنافسية من خلال الاستثمار في تنمية مهارات أصحاب المواهب وتدريبهم على أحدث التقنيات، وذلك انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33". ولا شكّ في أنّ افتتاح مركز التدريب الخاصّ بشركة "علي بابا كلاود" في مدينة دبي للإنترنت سوف يسهم في تمكين مجمّعنا التكنولوجي العالمي الرائد لدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى المنطقة والابتكار لترسيخ مكانتنا في صدارة التحوّل الرقمي".

وسيساهم المركز الجديد في تدريب خمسة آلاف شخص على مدى السنوات الخمس المقبلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي إطلاق المركز مكملاً لبرامج التدريب الافتراضية التي قدمتها علي بابا كلاود خلال السنوات الماضية لتمكين المواهب الرقمية على مستوى العالم.

يذكر أنه خلال أقل من عام، وتحديداً منذ أبريل 2023، قام برنامج أكاديمية علي بابا كلاود بتدريب أكثر من 60 ألف شخص حول العالم، وقدم أكثر من 300 دورة تدريبية حضورية وعبر الإنترنت، إلى جانب 16 فئة من الشهادات المهنية، و250 مختبراً عملياً عبر الإنترنت مع أكثر من 300 شريك عالمي.

وتعد علي بابا كلاود، منذ عام 2016، شركة رائدة في مجال توفير الخدمات السحابية للشركات الخاصة والمؤسسات العامة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، حيث تمتلك الشركة منظومة محلية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مع شركاء في مجالات عدة تشمل الخدمات المصرفية والمالية والتأمين والإعلام والقطاعات العامة والجيل الثالث من الويب وغيرها من القطاعات.

تأسست شركة“Aladdin Cyber Security” في دبي عام 2023 على أيدي فرق من كبار خبراء الأمن السيبراني في أنحاء العالم. وتقدم الشركة لعملائها خدمات أمنية احترافية، والحلول الأمنية لأصحاب مواقع الويب، وحماية حدود الشبكة، والحماية من برامج الفدية وتشفير البيانات، والدفاع ضد التهديدات المستمرة المتقدمة للعملاء لسرقة معلوماتهم السرية، وغيرها من الخدمات والحلول ذات الصلة.

تُعدّ مدينة دبي للإنترنت الوجهة الرائدة على مستوى المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا من حول العالم. وهي من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم والتي تضمّ مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.





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