«مبادلة» تستحوذ على «كيليكس بايو» للأدوية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، إبرامها اتفاقية للاستحواذ على شركة «كيليكس بايو»؛ المتخصصة في مجال الأدوية والتي تعمل على توفير الأدوية العامة المتطورة في الأسواق الناشئة، ويأتي الاستحواذ في إطار الجهود الرامية لتعزيز وتطوير النظام الحيوي لقطاع صناعة الأدوية في دولة الإمارات، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة.

وكانت شركة «كيليكس بايو» قد استحوذت منذ تأسيسها في نوفمبر من عام 2020، على شركات تصنيع في الهند ومصر ومالطا والمغرب، ونجحت في تسويق مجموعة واسعة من التركيبات الدوائية التي تُعطى عن طريق الفم، وكذلك الحقن التي تغطي مجالات علاج متنوعة بما في ذلك مرض السكري والأورام وأمراض القلب والجهاز العصبي المركزي.

ومن المتوقع أن تعزز عملية الاستحواذ هذه، المكانةَ العالمية لدولة الإمارات في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. وتنسجم عملية الاستحواذ على شركة مثل «كيليكس بايو» متخصصة في مجالات العلاج ذات الصلة، علاوة على وجود فريق قيادي من ذوي الخبرة في استراتيجيات الشراء والبناء الناجحة على مستوى العالم، مع هدف مبادلة المتمثل في وضع دولة الإمارات في مكانة بارزة في قطاع صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمي.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: «ينسجم هذا الاستحواذ مع كوننا مستثمرا مسؤولاً، ويؤكد على الدور التي تلعبه مبادلة في تسريع عملية التنويع الاقتصادي لدولة الامارات من خلال شركاتنا الوطنية».

وأضاف: «ويمثل هذا الاستثمار نقطة مهمة في تعزيز مكانة مبادلة في قطاع صناعة الأدوية، لتحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية مهمة طويلة المدى لدولة الإمارات، بما في ذلك تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأمن الدوائي وخلق فرص العمل والتأثير على الناتج المحلي الإجمالي».

وعلق إسماعيل علي عبدالله، رئيس وحدة المجمعات الاستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة: «نلتزم في مبادلة بتعزيز بناء مجمعات استراتيجية لخدمة مجتمعاتنا من خلال الاستثمارات التي تلبي الاحتياجات الملحة في قطاع الرعاية الصحية. وسنعمل من خلال تعزيز قدراتنا المحلية في إنتاج الأدوية الأساسية عبر «كيليكس بايو»، على تمكين البنية التحتية للرعاية الصحية في دولة الإمارات بشكل كبير، مما يضمن وصولاً أوسع إلى العلاجات المنقذة للحياة في المنطقة. ويعد هذا الاستثمار جزءا من كوننا مستثمراً مسؤولاً، ويؤكد التزامنا بالاستثمار في الحلول التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم».

وقال حسين سيدي سعيد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «كيليكس بايو»: «نحن ممتنون لمساهمينا السابقين لإيمانهم برؤيتنا ودعمهم برنامج الاستحواذ سريع الخطى الذي انتهجناه منذ البداية. ومع استحواذ مبادلة على الشركة اليوم، نبدأ فصلاً جديداً ومهماً، يعد بتحقيق عوائد اقتصادية، ويعمل على إحداث تأثير اجتماعي إيجابي ومستدام في دولة الإمارات. ونحن متحمسون لتعزيز القدرات التصنيعية لدولة الإمارات، ودفع أجندة الابتكار في مجال مرض السكري والأورام والأدوية الحيوية وغيرها الكثير».

وشهدت دولة الإمارات تاريخياً ارتفاعاً في معدلات الإصابة بالأمراض غير المعدية مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري. ومع ذلك، تعتمد الدولة على واردات الأدوية لتلبية احتياجات المرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية على حد سواء. ويمثّل استحواذ مبادلة الكامل على شركة «كيليكس بايو» استثماراً استراتيجياً لتعزيز القدرات الوطنية في مجال علوم الحياة في دولة الإمارات، من خلال تعزيز آفاق الابتكار، وشراكات التصنيع التي من شأنها تعزيز القدرات الدوائية على المستوى الإقليمي. ويأتي هذا الاستحواذ في إطار جهود مبادلة الرامية لتأسيس شركة علوم حياة وطنية رائدة مقرها أبوظبي، مما سيعزز البنية التحتية الدوائية في دولة الإمارات، ويسهم في معالجة الأمراض الأكثر انتشاراً، علاوة على خفض نفقات الرعاية الصحية، وتوفير الأمن الدوائي في الدولة، وتحقيق إنجاز آخر في مسيرة بناء اقتصاد وطني مرن وقائم على المعرفة.

وقبل استحواذ مبادلة الكامل على الشركة، كانت «كيليكس بايو» مملوكة من قبل مجموعة من المستثمرين بما في ذلك «ديفيلوبمنت بارتنرز إنترناشيونال»، و«بريتش إنترناشيونال إنفيستمنت»، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD).

ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية المعتادة.





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