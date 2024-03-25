«الاتحاد للشحن» تسير أول رحلة بين أبوظبي ونيروبي بالتعاون مع «أسترال»

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، عن تسيير أولى رحلاتها من العاصمة الكينية نيروبي إلى العاصمة أبوظبي يوم 21 مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع أسترال للطيران، الشركة الأفريقية المتخصصة في مجال الشحن الجوي.



ووقع الطرفان مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق وصول الاتحاد للشحن في السوق الأفريقية، ويمثل تسيير هذه الرحلة أولى ثمار التعاون بين الشركتين.

وتأتي هذه الرحلة الأولى في توقيت استراتيجي لاستيعاب الطلب المتزايد على الأزهار، مما يؤكد قوة التنسيق العالي بين الحضور العالمي للاتحاد للشحن والشبكة القوية التي تتمتع بها شركة الطيران الأفريقية.

كما يسلط نجاح الرحلة الضوء على دور هذه الشراكة في تعزيز سعة الشحن وتوفير حلول لوجستية فعالة، لا سيما بالنسبة للشحنات العاجلة والمرتبطة بموعد محدد، مثل البضائع القابلة للتلف.

وتعتزم شركة أسترال للطيران، بموجب الاتفاقية، تسيير مزيدٍ من الرحلات إلى العاصمة أبوظبي، مدعومةً من الاتحاد للشحن.

كما يلتزم الطرفان بتكريس شبكاتهما المشتركة وخبراتهما وإمكانياتهما اللوجستية لتعزيز خدمات الشحن الجوي بين دولة الإمارات وأفريقيا.

وتعكس هذه الشراكة التزام الشركتين بتوفير حلول مبتكرة تركز على العملاء، وحرصهما على تقديم خدمة عالية الجودة في عملياتهما.

عمليات

وتواصل «أسترال للطيران»، بعد نجاح الرحلة الأولى، عملياتها الأسبوعية من أبوظبي اعتباراً من 28 مارس الجاري.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخدمة المنتظمة الروابط بين دولة الإمارات وأفريقيا، إضافةً إلى تلبية مجموعة واسعة من احتياجات الشحن الجوي والنهوض بالنمو الاقتصادي في المنطقتين.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: «يمثل نجاح الرحلة الأولى من نيروبي إلى أبوظبي بداية الخطط الطموحة للاتحاد للشحن مع شركة أسترال للطيران، حيث سيعمل الطرفان على توفير حلول الشحن الجوي التي تلائم الاحتياجات المتطورة للشركاء والعملاء، وخاصةً في السوق الأفريقية سريعة النمو».

وقال ويلسون تشان، النائب الأول للرئيس لشؤون شحن المنطقة الحرة والخدمات اللوجستية في مطارات أبوظبي: «يشكل توسيع عمليات الشحن من وإلى مطار زايد الدولي عنصراً رئيسياً في خطتنا لدعم مساعي أبوظبي في تعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للشحن الجوي. ويسهم مطار زايد الدولي في تعزيز التبادل التجاري بين أبوظبي وباقي دول العالم، من خلال توفير مرافق تبريد متطورة تتيح نقل البضائع مضبوطة الحرارة والأدوية بأمان، إلى جانب الزيادة الكبيرة في السعة التشغيلية. وتمثل الرحلة الأولى، إلى جانب انطلاق الرحلات الأسبوعية إلى نيروبي، خير دليلٍ على أهمية الروابط التجارية والاقتصادية التي تسعى مطارات أبوظبي إلى تسهيلها بالتعاون مع شركائها مثل الاتحاد للطيران وأسترال للطيران».

نقطة تحول

وقال سانجيف غاديا، الرئيس التنفيذي لشركة أسترال للطيران: «إن الشراكة بين«الاتحاد للشحن» و«أسترال للطيران» هي نقطة تحول بارزة في التجارة بين أفريقيا وأبوظبي، وستتيح رحلات الطيران الجديدة إمكانية النقل الفعال للبضائع سريعة التلف مثل الأزهار والفواكه والخضار الطازجة واللحوم، من مراكز شركة أسترال في نيروبي وجوهانسبورج إلى مركز الاتحاد للشحن في أبوظبي عبر شبكة الشحن الخاصة بها. كما ستقوم طائرات الشحن بنقل الحمولة من شبكة الاتحاد للشحن في آسيا والولايات المتحدة وأوروبا إلى شبكة أسترال داخل أفريقيا، ما سينتج عنه فرص جديدة لعملائنا».

وتعتزم «الاتحاد للشحن» تسيير رحلات أسبوعية بالشراكة مع «أسترال للطيران»، فضلاً عن تخصيص سعة شحن إضافية لشركائها وعملائها عبر رحلات الركاب اليومية إلى نيروبي اعتباراً من 1 مايو المقبل، بالإضافة إلى تشغيل خدمة شحن أسبوعية تربط بين نيروبي وأمستردام عبر مركزها في أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز