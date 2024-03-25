وكيل نجم البرسا: فينيسيوس يشجع برشلونة

تحدث أندريه كوري وكيل أعمال فيتور روكي نجم برشلونة، عن الصفقات البرازيلية التي يضمها نادي ريال مدريد، مشيرًا إلى أن فينيسيوس نجم الميرنغي كان مشجعًا لبرشلونة.

وقال كوري: "ريال مدريد يراهن على المواهب البرازيلية بسبب فشله في ضم نيمار من قبل، ويمكن إثبات ذلك من خلال جنونهم في دفع مبالغ كبيرة مقابل رودريجو وفينيسيوس"

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تمت خيانتنا من قبل وكيل فينيسيوس الذي كان سينتقل إلى برشلونة، لأنه مشجع للبارسا".

وأكمل كوري في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا، فلن يغادر تشافي. إنه يعرف النادي وهو مدرب عظيم، أمامنا 5 مباريات للوصول إلى ويمبلي والفوز باللقب".

وعن لاعبه، قال كوري: "هناك عدة أندية مستعدة حاليا للتوقيع مع روكي مقابل 50 مليون يورو، برشلونة دفع فقط 10 ملايين، ولذلك ستكون صفقة ممتازة، وإذا نجح النادي في إبرام 3 صفقات مماثلة، سيحل النادي مشاكله الاقتصادية".

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