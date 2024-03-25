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وكيل نجم البرسا: فينيسيوس يشجع برشلونة

3/25/2024 5:19:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحدث أندريه كوري وكيل أعمال فيتور روكي نجم برشلونة، عن الصفقات البرازيلية التي يضمها نادي ريال مدريد، مشيرًا إلى أن فينيسيوس نجم الميرنغي كان مشجعًا لبرشلونة.

وقال كوري: "ريال مدريد يراهن على المواهب البرازيلية بسبب فشله في ضم نيمار من قبل، ويمكن إثبات ذلك من خلال جنونهم في دفع مبالغ كبيرة مقابل رودريجو وفينيسيوس"

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تمت خيانتنا من قبل وكيل فينيسيوس الذي كان سينتقل إلى برشلونة، لأنه مشجع للبارسا".

وأكمل كوري في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا، فلن يغادر تشافي. إنه يعرف النادي وهو مدرب عظيم، أمامنا 5 مباريات للوصول إلى ويمبلي والفوز باللقب".

وعن لاعبه، قال كوري: "هناك عدة أندية مستعدة حاليا للتوقيع مع روكي مقابل 50 مليون يورو، برشلونة دفع فقط 10 ملايين، ولذلك ستكون صفقة ممتازة، وإذا نجح النادي في إبرام 3 صفقات مماثلة، سيحل النادي مشاكله الاقتصادية".

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