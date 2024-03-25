إعلان توظيف في الصين يثير القلق بشأن البطالة في «منتصف العمر»

أثار إعلان عن وظائف شاغرة في الصين يطلب محاسبين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما في محل بقالة جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي حول مخاطر "البطالة في منتصف العمر" في ظل مساع لتوفير وظائف لمختلف الفئات العمرية وتنشيط الاقتصاد الراكد.

ومع قرب انضمام عشرات الملايين من خريجي الجامعات إلى سوق العمل في السنوات القليلة المقبلة، تصارع الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة خطر ارتفاع معدلات البطالة بين الشبان مع تزايد الصعوبات بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 30 عاما في العثور على وظائف.

وقال شخص في مدينة نينغبو بإقليم تشجيانغ بشرق البلاد على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي وهو يعرض صورة لإعلان محل البقالة الكبير الذي يطلب محاسبين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما "الأمر ليس سهلا... هل تعتقد أن من السهل العثور على وظيفة الآن؟".

وجذب هذا المنشور أكثر من 140 مليون مشاهدة وأثار 41 ألف نقاش تضمن العديد من التعليقات العاطفية.

وتساءل مستخدم آخر لموقع ويبو "هل كان صعبا من قبل العثور على وظيفة عندما تجاوزت 35 عاما؟" مستخدما وجها تعبيريا يمثل الشعور بالمرارة.

وأضاف "أصبحت (الصعوبة) الآن من عمر 30 عاما. وفي الوقت نفسه، سيتم تأجيل سن التقاعد. فماذا ستفعل بين هاتين الفترتين؟".

وقالت وسائل إعلام رسمية إن الصين تعتزم رفع سن التقاعد على مراحل مع كبر أعمار السكان بشكل سريع.

ويعد سن التقاعد في الصين من أدنى المعدلات في العالم إذ يتم عند الستين بالنسبة للرجال، وعند سن أقل بالنسبة للنساء، اللاتي قد يتقاعدن عند 55 عاما من الوظائف الإدارية وعند 50 عاما من العمل في المصانع.

لكن الصين لم تعلن بعد تغيير سن التقاعد أو استراتيجيات وطنية محددة تضمن العمل حتى عمر أطول.



