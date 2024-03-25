منتخب الإمارات يلتقي اليمن في التصفيات الآسيوية غداً بالسعودية

يلتقي منتخبنا الوطني الإمارات، غداً الثلاثاء، على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، مع نظيره اليمني بالجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وكانت مواجهة الذهاب بالجولة الثالثة من التصفيات، والتي أقيمت الخميس الماضي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، قد شهدت فوز منتخبنا الوطني 2-1.

ووصلت بعثة منتخبنا الوطني صباح اليوم الإثنين إلى مدينة الخبر استعداداً للقاء.

ويتصدر منتخبنا الوطني جدول ترتيب المجموعة الثامنة من التصفيات بالعلامة الكاملة 9 نقاط، يليه ثانياً منتخب البحرين بـ6 نقاط، ثم 3 نقاط لمنتخب اليمن ثالثاً، ومنتخب نيبال رابعاً بدون رصيد من النقاط، ويشكل الفوز في مباراة الغد بوابة العبور للدور الثالث من التصفيات المشتركة.

ويعول البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني على عناصر المنتخب الشابة خلال اللقاء، والتي دفع بها خلال مباراة الخميس الماضي، وشهدت تألق العديد منهم، وأبرزهم، سلطان عادل لاعب المنتخب الوطني، بعدما سجل هدف الفوز الحاسم من كرة رأسية.

وكان المنتخب قد عاد للتدريبات الجمعة الماضية، على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في أبوظبي، حيث ركز المدرب باولو بينتو في البداية على عملية تصحيح الأخطاء التي وقعت في لقاء الخميس، خاصة الدفاعية والتي كان أبرزها الهدف العكسي الذي سجله عبد الله إدريس لاعب المنتخب بالخطأ في مرمى الحارس خالد عيسى.

كما ركز المدرب أيضاً على عناصر قوة وضعف المنتخب اليمني، من أجل تداركها خلال لقاء الغد.

ويجري المنتخب الوطني اليوم الإثنين مرانه الأساسي، على ملعب المباراة، إذ من المتوقع أن يستقر المدرب بينتو على التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها في المباراة، وسيركز فيها على اللاعبين الأكثر جاهزية خلال التدريبات.

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