إطلاق أولى حملات الترويج العالمية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2024» من بولندا

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة ضمن مظلة غرف دبي، ومركز دبي التجاري العالمي أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2024»، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيف الغرفة دورته المقبلة في دبي هاربر خلال الفترة من 13 وحتى 16 أكتوبر من العام الجاري.

وانطلقت فعاليات الحملة الأولى للعام 2024 من بولندا، حيث نظّمت على مدى يومين سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي استضافها مقر شركة جوجل في العاصمة البولندية وارسو. وتم تنظيم 22 اجتماعاً بمشاركة 150 شركة تكنولوجية بولندية، مما أتاح فرصةً مهمة لعقد حوارات قيّمة لتعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والهيئات التجارية البولندية، وتوطيد العلاقات مع الشركات، والتفاعل مع مجتمع الأعمال في قطاع التقنيات الرقمية.

مسابقة

وتضمنت الحملة أيضاً مسابقة لعرض الأفكار المبتكرة شارك فيها 10 متنافسين من مختلف القطاعات، بما فيها البرمجيات المؤسسية، والرعاية الصحية، والعقارات، والبناء، والتكنولوجيا الطبية. ويحصل الفائز في المسابقة على فرصة ممولة بالكامل للمشاركة في فعاليات لمدة أسبوع في دبي مخصصة للتواصل مع شركاء محتملين، بالإضافة إلى المشاركة في المرحلة نصف النهائية في تحدي «سوبرنوفا»، الذي سيقام ضمن فعاليات «إكسباند نورث ستار 2024»، وذلك للتنافس للفوز بجائزة قدرها 240,000 دولار أمريكي.

وفاز بالمسابقة في بولندا حل ثوري لتحليل دماغ الإنسان باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال التصوير المقطعي المحوسب من شركة «برين سكان» البولندية، وهي شركة ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الطبية حاصلة على التمويل ضمن المرحلة «بي».

اجتماع

وأعقب المسابقة اجتماع مع نخبة من المؤسسات التكنولوجية البولندية، جرى خلاله تسليط الضوء على قصص نجاح العديد من الشركات التي توسعت في دبي مستفيدةً من بيئتها الديناميكية الداعمة للأعمال.

وتعتبر بولندا المحطة الأولى للحملة الرامية للترويج لأهمية ومكانة معرض «إكسباند نورث ستار 2024»، ويجمع الحدث الأبرز الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي.

واستقطبت دورة العام الماضي للمعرض ما يزيد على 1600 شركة ناشئة منها 52 شركة مليارية

«يونيكورن»، بالإضافة إلى أكثر من 850 مستثمراً يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي.

ويلعب هذا الحدث الضخم دوراً حاسماً في استقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، حيث يوفر منبراً قيّماً للابتكار، والتعاون، ومد جسور التواصل مع أبرز المؤثرين في قطاع التكنولوجيا حول العالم.

وتلتزم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم نجاح المنظومة الرقمية المتقدمة في دبي، وتعمل على تعزيز تحول الإمارة إلى واحد من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يشكل «إكسباند نورث ستار» إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها الغرفة لتحقيق طموحات الإمارة إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، فضلاً عن دوره المهمّ في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارة والعالم.





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