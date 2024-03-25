«دبي للاستثمار» تطلق فيوليت تاور بـ 300 مليون درهم

أعلنت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، عن إطلاق مشروع سكني جديد بقيمة 300 مليون درهم. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تعريف وصياغة مفهوم الرفاهية في العيش في قرية جميرا الدائرية (JVC) في دبي.

وعملت شركة دبي للاستثمار العقاري (DIR)، الذراع العقارية لشركة دبي للاستثمار، على تطوير هذا المشروع السكني المؤلف من طابق أرضي و4 طوابق مخصصة كموقف للسيارات و27 طابقاً سكنياً.

يجسد فيوليت تاور، مزيجاً من الوحدات السكنية التي تشمل استوديوهات وشققاً مؤلفة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، حيث سيوفر بالإجمال 287 وحدة سكنية. ويتيح هذا المشروع، إلى جانب الشقق السكنية المتميزة، الفرصة للسكان للاستمتاع بمجموعة من وسائل الرفاهية، بما في ذلك حوض سباحة وصالة ألعاب رياضية ومنطقة لعب للأطفال وغيرها الكثير.

وقال عبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري: في ظل الطلب المتزايد على المشاريع السكنية الراقية داخل قرية جميرا الدائرية، أدركت شركة دبي للاستثمار الرغبة المتنامية في تملك العقارات التي تجمع بين الفخامة والطابع العملي، ويأتي إطلاق فيوليت تاور تلبية لهذا الطلب.

وتعكس جهودنا لإنشاء عقارات متميزة، إلى جانب جمالية وجاذبية الوحدات المتنوعة والمرافق المنسقة في فيوليت تاور، سعينا المتواصل لتلبية توقعات شريحة من الناس التي ترغب في تملك شقق راقية في قلب هذا المجتمع المزدهر في دبي. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية خلال الربع الثاني من 2024، وسيحتاج نحو 24 شهراً لإنجازه.

وصُمم فيوليت تاور بأسلوب عملي ليشكل مساحة مثالية للسكن، حيث تشتمل كل وحدة سكنية على شرفة كبيرة توفر إطلالات بانورامية على المنطقة.

ويقع فيوليت تاور ضمن شبكة من الحدائق العامة وعلى مقربة من فندق فايف قرية جُميرا، ويتماشى تصميمه مع نظام دبي للمباني الخضراء، ما يؤكد على التزام دبي للاستثمار بإنشاء مساحات العيش المستدامة.

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