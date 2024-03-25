الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة واندلاع مواجهات واشتباكات‎

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها اندلاع اشتباكات ومواجهات متفرقة.

ففي جنين، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع عقب اقتحامها بلدة عربونة بجنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر يزيد أبو الرب ومحمد أحمد أبو الرب ومحمد وليد أبو الرب بعد اقتحام منازلهم في بلدة جلبون بجنين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور، ودهمت البلدة القديمة ما أدى لاندلع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط البلدة القديمة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في محيط وداخل البلدة القديمة بنابلس، كما تم استهداف آليات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع، كما اندلع اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في شارع عمان بمدينة نابلس.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة شاب 25 عام بالرصاص في الفخذ وإصابة شاب آخر بالرصاص الحي في الظهر وثالث بشظايا الرصاص في الوجه

خلال مواجهات مع الاحتلال في

البلدة القديمة بنابلس.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام قرية بيت وزن غرب مدينة نابلس.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة وضاحية أرتاح في مدينة طولكرم، واعتقلت الشّابّ مجد بلال خويلد بعد دهم وتفتيش منزله في ضاحية شويكة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة قفين شمال طولكرم، واندلعت مواجهات ما أدى لإصابة فتى (16 عاما) بعيار ناري في قدمه، وجرى نقله إلى المستشفى.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الثائر عقب اقتحام بلدة قفين، وسط إطلاق الرصاص، واستهداف المقاومون قوات الاحتلال بعبوة ناسفة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر عكرمة أبو علبة أثناء مروره عن حاجز قرب مدينة قلقيلية.

واعتقلت قوات الشاب علي سويدان بعد اقتحام منزله ببلدة عزون شرق قلقيلية، كما اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على شابين خلال اقتحام البلدة.

وفي رام الله، داهمت قوات الاحتلال تداهم منزل الراحل أبو عاصف البرغوثي خلال اقتحام بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان عبد الحليم سالم وإبراهيم أبو سالم ومحمد الرمحي خلال اقتحام بلدة اللبن الغربي في رام الله

وفي أريحا، داهمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، وداهمت عددا من منازل المواطنين قرب ملعب العقبة وفتشتها واستجوبت قاطنيها.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل محمد نبيل اعطيات بعد اقتحام منزله في بلدة الخضر ببيت لحم.



وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، عقب استهداف برج عسكري للاحتلال بعدد من زجاجات المولوتوف الحارقة.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل المخيم، كما اقتحم الجنود عددا من المنازل في المخيم.

واستدعت قوات الاحتلال صاحب المحل الذي شهد الاعتداء على طفل في حارة جابر بالخليل، ويقوم بمصادرة كاميرات التسجيل.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت الشاب إسلام مناصرة، والشاب هيثم يعقوب عقب دهم وتفتيش منزليهما في المخيم.