هزة خفيفة بقوة 2.3 درجة تضرب شمال الأراضي الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- تعرضت الأراضي الفلسطينية إلى هزة خفيفة، اليوم الإثنين، في حدود الساعة 8:16 حسب التوقيت المحلي للقدس.
وقال مدير مركز الزلازل الفلسطيني، في جامعة النجاح الوطنية،
بروفيسور رضوان الكيلاني، إن
الهزة كانت بقوة 2.3،
وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض تقريبا، غرب مدينة جنين، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية، كما شعروا
بهزتين مساء يوم السبت الماضي، وخصوصا التجمعات السكنية، وفي محافظة جنين، وما حولها.
وأضاف أن الهزة وقعت على صدع الكرمل،
علماً أنّ المنطقة تعرضت في منطقة طبريا لهزة أرضية بقوة
3.8
درجات على مقياس ريختر بتاريخ 13/3/2024، وشعر بها أيضا سكان منطقة طبريا.
وبين ان النشاط الزلزالي في منطقتنا اعتيادي، أو نسميه
نشاط مألوف، أو روتيني، موضحا انه لا
مانع بأن يكون زلزال تركيا الكبير والمدمر الذي وقع في شهر شباط من العام الماضي والذي وصلت قوته 7.8 له تداعيات تظهر من خلال تحفيز المنطقة زلزاليا، خاصة في المناطق التي تقع على صدوع نشطة مسببة حدوث مثل هذه الهزات، والتي قد يزحف تأثيرها على مناطق أخرى في المنطقة وقد تكون بقوة أكبر،
خاصة أن هناك شواهد تاريخية تظهر ارتباط النشاط الزلزالي في منطقة جنوب تركيا، على امتداد صدع شرق الأناضول بآلية وديناميكية حدوث النشاط الزلزالي في شمال البحر الميت، على امتداد حفرة الانهدام الأردني.
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