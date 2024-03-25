هزة خفيفة بقوة 2.3 درجة تضرب شمال الأراضي الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- تعرضت الأراضي الفلسطينية إلى هزة خفيفة، اليوم الإثنين، في حدود الساعة 8:16 حسب التوقيت المحلي للقدس.

وقال مدير مركز الزلازل الفلسطيني، في جامعة النجاح الوطنية،

بروفيسور رضوان الكيلاني، إن

الهزة كانت بقوة 2.3،

وعلى عمق 10 كم في باطن الأرض تقريبا، غرب مدينة جنين، وشعر بها سكان شمال الضفة الغربية، كما شعروا

بهزتين مساء يوم السبت الماضي، وخصوصا التجمعات السكنية، وفي محافظة جنين، وما حولها.

وأضاف أن الهزة وقعت على صدع الكرمل،

علماً أنّ المنطقة تعرضت في منطقة طبريا لهزة أرضية بقوة

3.8

درجات على مقياس ريختر بتاريخ 13/3/2024، وشعر بها أيضا سكان منطقة طبريا.

وبين ان النشاط الزلزالي في منطقتنا اعتيادي، أو نسميه

نشاط مألوف، أو روتيني، موضحا انه لا

مانع بأن يكون زلزال تركيا الكبير والمدمر الذي وقع في شهر شباط من العام الماضي والذي وصلت قوته 7.8 له تداعيات تظهر من خلال تحفيز المنطقة زلزاليا، خاصة في المناطق التي تقع على صدوع نشطة مسببة حدوث مثل هذه الهزات، والتي قد يزحف تأثيرها على مناطق أخرى في المنطقة وقد تكون بقوة أكبر،

خاصة أن هناك شواهد تاريخية تظهر ارتباط النشاط الزلزالي في منطقة جنوب تركيا، على امتداد صدع شرق الأناضول بآلية وديناميكية حدوث النشاط الزلزالي في شمال البحر الميت، على امتداد حفرة الانهدام الأردني.