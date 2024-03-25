إيطاليا ترفض بيع إسرائيل أسلحة وذخيرة

MENAFN - Palestine News Network ) روما/PNN-رفضت إيطاليا بيع إسرائيل أسلحة وذخيرة يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، حيث أعرب مصدر أمني إسرائيلي عن خشية من أن تؤثر العملية في رفح على المساعدات الأمنية الأميركية لإسرائيل، بحسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-ريشت بيت"، اليوم الإثنين.

وتسعى المؤسسة الإسرائيلية إلى إيجاد طرق التفافية للحصول على الأسلحة والمواد الخام، بغرض سد الفجوات التي نشأت في المكونات الحيوية المطلوبة للقتال.

وصرح مصدر أمني إسرائيلي بأن "تزايد الانتقادات ونزع الشرعية التي تغذيها مختلف الأطراف، يعرض للخطر استمرار تسليح إسرائيل ونقل الذخائر ووسائل الحرب والقتال".

وذكر المصدر للإذاعة الإسرائيلية أن "هناك قلقا من أن التوترات مع الولايات المتحدة بشأن الهجوم على رفح والمشكلة الإنسانية في غزة، ستؤثر أيضا على الاستعداد الأميركي لمواصلة مساعدة ودعم إسرائيل بنفس القوة".

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن هناك دول لا توفر وسائل قتال إلى إسرائيل، وتقوم بـ"المقاطعة الهادئة"، وأعلنت أخرى أنها ملتزمة بقوانين بلادها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول في صراع وحروب، ودول أخرى تترك إسرائيل تنتظر.

على سبيل المثال، إيطاليا، التي ليست مستعدة لبيع ذخيرة وأسلحة لسفن البحرية الإسرائيلية، وكندا، التي قدمت مكونات فرعية مثل البطاقات الإلكترونية والرقائق الحيوية بمختلف أنواعها وعشرات المكونات الفرعية التي تستخدم أيضا في القبة الحديدية.

وتهدد فرنسا وألمانيا بمقاطعة ووقف توريد المعدات لإسرائيل، وبالإضافة إلى ذلك هناك أيضا نقص عالمي في الذخيرة بسبب سباق التسلح العالمي، خصوصا عندما تقوم جميع دول العالم بتجهيز نفسها.

وقال المصدر الإسرائيلي: "لا توجد مخزونات في أوروبا، الجميع يحرصون على شراء وسائل أكثر تقدما".

وبحسب المصدر، فإن أميركا تبقى المصدر الأساس بالنسبة لإسرائيل بكل ما يتعلق بالأسلحة والذخيرة، وأوضح المصدر: "لا تزال هناك مساعدات، كل يوم هناك قطار جوي يصل، لكن الخوف الأكبر هو أن التوتر بسبب المشكلة الإنسانية واجتياح رفح سيؤثر على الاستعداد الأميركي لمساعدة إسرائيل أمنيا".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي آخر إنه "لن يكون هناك خيار أمام إسرائيل سوى اجتياح رفح، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن موقف المؤسسة الأمنية هو ضرورة إجلاء المدنيين من رفح على طول الساحل واجتياح المدينة".

