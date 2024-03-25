شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتىالثالثة عصراوذلك يوم الثلاثاءالموافق26/3/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:

المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: شركة الصقور للباطون , شركة سنيورة , مدينة الأمل الرياضية , محطة الصرف الصحي , مزارع أبو ماضي للدواجن , حرس الرئيس , مزرعة الجنيدي , شركة التمور (أبو جرار) , مصنع مياه "هوب" , الإغاثة الزراعية , مصنع طوب أبو الحكم , مزرعة الحسيني , إسكان دمتر ي رزق , آبار أرض حجلة والزور , الضابطة الجمركية , حديقة الباباي والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.