شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة أريحا والأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من السادسة صباحا حتى
الثالثة عصرا
وذلك يوم الثلاثاء
الموافق
26/3/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة أريحا والأغوار:
المناطق التالية من مدينة أريحا وتشمل: شركة الصقور للباطون , شركة سنيورة , مدينة الأمل الرياضية , محطة الصرف الصحي , مزارع أبو ماضي للدواجن , حرس الرئيس , مزرعة الجنيدي , شركة التمور (أبو جرار) , مصنع مياه "هوب" , الإغاثة الزراعية , مصنع طوب أبو الحكم , مزرعة الحسيني , إسكان دمتر ي رزق , آبار أرض حجلة والزور , الضابطة الجمركية , حديقة الباباي والمجاورين.
وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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