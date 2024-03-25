شاهد لحظة سقوط طفلة رضيعة من الطابق الرابع في السعودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سقطت الطفلة رتال، التي تبلغ من العمر عامين فقط، من الطابق الرابع في مدينة عفيف بمنطقة الرياض وسط السعودية، لكنها نجت بأعجوبة في واقعة تكاد تكون نادرة إلى حدٍ ما.

فقد أوضح مطيع المرشد، والد الصغيرة التي انتشرت مقاطع مصورة توثق الحادث المروع الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية ما جرى. وقال في تصريحات "إن زوجته وطفلتيه كنّ في إحدى غرف الدور الرابع التي تجتمع فيها نساء العمارة كالعادة في إطار تبادل الزيارات الاجتماعية بينهن، بيد أن شقيقتها أثناء ممارستها اللعب فتحت نافذة في القاعة لم تتوافر فيها أي وسائل للحماية تمنع السقوط".

ليحدث ما لم يكن في الحسبان، وسقطت رتال وسط عدم انتباه النساء اللاتي اجتمعن في تلك الغرفة، وفق ما قال الأب.

كما أضاف أنه كان في مهمة عمل في الرياض حين وقعت الحادثة، ثم أبلغ بها عند الساعة الثانية فجراً، من قبل حارس العمارة.

ولفت إلى أنه بمجرد علمه بالخبر عاد إلى عفيف في حالة خوف ورعب شديد، إذ لم يتخيل ما يمكن أن يحدث لابنته.

إلى ذلك، أكد أنه ما زال قلقاً على رتال رغم إجراء تحاليل، مشيراً إلى رغبته في إعادة الفحوص من أجل الاطمئنان عليها.

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