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صندوق النقد الدولي يذكر أوكرانيا بضرورة سداد ديونها

3/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سيتعين على أوكرانيا سداد 2.9 مليار دولار من ديون صندوق النقد الدولي هذا العام، وسداد 11.5 مليار دولار أخرى في السنوات السبع المقبلة، بحسب بيانات الصندوق.
وتعد أوكرانيا ثالث أكبر دولة مدينة للمؤسسة الدولية، ويبلغ إجمالي دينها 11.1 مليار دولار، ووفقاً لبيانات الصندوق في الفترة 2024 - 2031 سيتعين على أوكرانيا سداد فوائد (خدمة الدين) بقيمة 3.3 مليار دولار.
وسيتوجب على كييف سداد 2.9 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في العام 2024 وهو ما يمثل 6.4% من إيرادات الميزانية الأوكرانية لهذا العام، وفي العام 2025 ستصعد المدفوعات إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وفي العام 2026 ستبلغ المدفوعات 2.5 مليار دولار.
كذلك سيتوجب على أوكرانيا سداد الديون المتبقية 6 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في الفترة من 2027 - 2031.
وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام 2024 نفقات بقيمة 86 مليار دولار، وإيرادات عند 45 مليار دولار، أي أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ 41 مليار دولار. وتتلقى أوكرانيا دعمًا ماليًا من الغرب وفي المستقبل ستواجه كييف صعوبة في تحقيق اكتفاء مالي.
روسيا اليوم

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