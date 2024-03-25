النوم بعد الإفطار يحوّل الطعام إلى دهون مخزّنة في الجسم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الدكتورة زهراء الواحد، استشارية طب العائلة في عيادة المستشفى الأمريكي بالجميرا، إن من أهم فوائد الصيام أنه يعمل على تجديد وتنشيط قدرة الجسم على الاستجابة للتغيرات الفيزيولوجية المختلفة خلال هذا الشهر الكريم.كما أن فترة الصيام يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن الزائد، إذا راعى الصائم خلالها اتباع عادات غذائية صحيحة، وابتعد عن العادات السيئة التي تكون السبب الرئيسي في السمنة، لذلك واجبنا أن ننصح العائلة، بأفضل العادات الغذائية الصحيحة التي يجب اتباعها خلال شهر رمضان، للحفاظ على رشاقة الجسم ولياقته أو على الأقل ضبطه دون زيادة أو نقصان، كما نقوم بتعريفهم بالعادات السيئة التي يجب الابتعاد عنها نهائياً.



وأشارت الدكتورة زهراء إلى أن أغلب السيدات يعانين من زيادة الوزن خلال شهر رمضان لكون جسم المرأة يتأثر بنوعية الغذاء ويسبب لهن السمنة في وقت قياسي .



لذلك ننصح ربة البيت وبناتها ببعض الإرشادات منها عند تناول الطعام يجب أن يمضغ جيداً لتسهيل عملية الهضم، خاصة وأن الطعام يؤكل بعد صيام لعدة ساعات، وحتى نهيئ للمعدة عملية هضم سريعة، يجب أن يمضغ الأكل وخاصة اللحوم بشكل جيد، فمضغ الطعام جيداً يعد وسيلة من وسائل التغذية الصحيحة، التي يمكن بها إنقاص الوزن الزائد دون الحاجة إلى نظام الريجيم القاسي.



ويفضل أن تقسم وجبتا الإفطار والسحور إلى 4 وجبات، حتى يتم الهضم الجيد للطعام لضمان عدم تركيزه في شكل شحوم زائدة داخل الجسم، وثانياً ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعة، ويفضل عدم النوم بعد الإفطار.



ولفتت الدكتورة زهراء إلى أن النوم مباشرة يتسبب في تحويل الطعام الزائد عن حاجة الجسم إلى دهون، ولذا يجب ممارسة الرياضة لحرق المزيد من السعرات الحرارية الزائدة عن حاجة الجسم والمساعدة في إنقاص الوزن، وأخيراً نقول إن صلاة المغرب يجب أن تكون بعد تناول التمر مباشرة وقبل إكمال الإفطار.



فخمس دقائق كافية للمعدة للتهيؤ بحيث تسمح بارتفاع نسبة السكر في الدم وتمد الجسم بكمية معقولة من الماء التي تروي الظمأ وتزيل الشعور بالجوع.



وأكدت الدكتورة زهراء أن شهر رمضان الفضيل فرصة لتحسين الجوانب الصحية، خاصة لمن يعاني من الأمراض المزمنة المتمثلة في أمراض الضغط والسكر والقلب والجهاز الهضمي.



ونوهت أيضاً إلى أهمية اختيار نوعية الطعام والابتعاد عن ((البوفيه المفتوح)) الذي غالباً ما يكون في المطاعم خلال شهر رمضان ويلجأ إليه البعض في محاولة لأكل كل ما لذ وطاب بطريقة قد تشكل خطراً على الصحة وغالباً ما تتسبب بأعراض عسر الهضم أو أوجاع البطن والخمول وذلك في ظل تناول كميات كبيرة من الطعام بوقت قصير.

البيان