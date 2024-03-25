هل يؤدي شرب المزيد من الماء إلى فقدان الوزن؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن يساعد شرب الماء على حرق السعرات الحرارية وتخفيف الشعور بالجوع، ولكن لا توجد أدلة كافية على أن الماء نفسه يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

ويرتبط استهلاك المياه بزيادة معدلات الأيض. وفي دراسة أجريت عام 2023، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا 200-250 ملليلتر من الماء الدافئ بعد كل وجبة فقدوا وزنا أكبر وسجلوا مؤشر كتلة الجسم أقل من المجموعة التي لم تفعل ذلك.

وفي دراسة قديمة، أظهر الماء المبرد زيادة طفيفة في حرق 23 سعرة حرارية يوميا.

وتشير إحدى الدراسات التي أجريت عام 2018 إلى أن شرب الماء قبل الوجبات قد يساعد في تقليل شعورك بالجوع وبالتالي تناول كميات أقل، ولكن فقط لدى الأشخاص ذوي الوزن المتوسط. ومن غير الواضح مدى تطبيق ذلك على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وتشير الأبحاث الجارية من عام 2016 إلى ما أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التمثيل الغذائي أو يعانون من السمنة، قد يساعد شرب الماء على حرق المزيد من السعرات الحرارية.



كما ويمكن أن يحفز شرب الماء جسمك على تكسير الدهون دون رفع نسبة السكر في الدم أو الأنسولين، مما قد يدعم أيضا فقدان الوزن. ومع ذلك، أظهرت دراسة أخرى أجريت عام 2018 عدم وجود دليل على أن شرب المزيد من الماء له أي تأثير على وزن الجسم بين المراهقين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

هل شرب المزيد من الماء يقلل من فرصة زيادة الوزن؟

قد يساعد شرب الماء في منع زيادة الوزن على المدى الطويل.

وفقا لدراسة أجريت عام 2013، يكتسب الشخص العادي حوالي 1.45 كغ كل 4 سنوات. ووفقا للدراسة نفسها، فإن الأشخاص الذين تناولوا كوبا إضافيا من الماء يوميا انخفض وزنهم بمقدار 0.13 كغ. أولئك الذين استبدلوا حصة من المشروبات المحلاة بالسكر بكوب واحد من الماء قللوا من زيادة وزنهم لمدة 4 سنوات بمقدار 0.5 كغ.

سكاي نيوز