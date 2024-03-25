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التمارين تحسن الاستجابة لعلاج سرطان الثدي

3/25/2024 5:07:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سلطت دراسة جديدة في معهد كارولينسكا السويدي على دور التمارين الرياضية في تحسين نتائج العلاج الكيميائي لسرطان الثدي.
وانطلقت الدراسة من نتائج أبحاث سابقة وجدت أن سرطان الثدي أقل شيوعاً بين النساء اللاتي يمارسن الرياضة مقارنة بالنساء غير النشيطات.
وعندما يتطور سرطان الثدي، فإن اللاتي يمارسن الرياضة هن أقل عرضة لتكرار المرض.


وضمت تجربة الدراسة الحديثة 712 امرأة مصابة بسرطان الثدي يتم علاجهن بالعلاج الكيميائي قبل الجراحة، وهن نساء مصابات بأورام أكبر قليلاً أو مرض أكثر عدوانية.

خطة التمارين
وبحسب موقع معهد كارولينسكا تدرب نصف المشاركات وفق خطة تضمنت ما لا يقل عن 120 دقيقة من التدريب عالي الكثافة أسبوعياً، بالإضافة إلى 150 دقيقة أسبوعياً من التدريب الاختياري بمستوى شدة معتدل على الأقل.


أما النصف الآخر فطلب منهن ممارسة التمارين الرياضية كما اعتدن عليها.


وقدمت النتائج الأولية للدراسة التي بدأت مع بداية 2024، أدلة على أنه يجب أن يُنظر إلى التمارين باعتبارها أداة علاجية لسرطان الثدي، وليس فقط مجرد إجراء داعم.


وقالت الباحثة جانا دي بونيفيس المشرفة على التجربة: "نحن ننظر فقط إلى مدى فعالية التمارين الرياضية كمكمل للعلاجات الأخرى، ممارسة الرياضة وحدها لا يمكنها علاج سرطان الثدي".

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