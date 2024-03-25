الإقراض الزراعي: 99% نسبة تحصيلات قروض مشاريع المؤسسة في اربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مدير مؤسسة الإقراض الزراعي/فرع اربد المهندس عمر بني حمد، إن المؤسسة تعتبر إحدى أهم مؤسسات الدولة والتي تعنى بالتنمية المجتمعية وتطوير القطاع الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية.



وأضاف خلال حديثه إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن محافظة اربد وما حولها تتميز بالطابع الزراعي، حيث ساهمت المؤسسة في تطوير هذا القطاع الهام ودعم المزارعين من خلال القروض، لتنمية زراعتهم وتطويرها وتحسين دخل الأسر المتوسطة التي تعتمد في حياتها المعيشية على الزراعة.



وأشار الى أن المؤسسة في عام 2023 منحت إجمالي قروض بقيمة 3111243 دينارا، استفاد منها 629 مزارعا، من ضمنها قروض مشاريع وقروض موجهة لمشاريع الفقر والبطالة ومشاريع التمويل الريفي ومشروع المرأة، بالتعاون مع مركز زها ومشروع الأعمال الريفية (المجترات).



وبالنسبة للعام الحالي أوضح بني حمد، أنه تم منح قروض بقيمة 700 ألف دينار، منها قروض لمشروع الفقر والبطالة بمبلغ 300500 دينار، ومشاريع التمويل الريفي بقيمة 142500 دينار، لغاية تاريخ 20 آذار الحالي.



كما بلغ إجمالي تحصيلات قروض المشاريع خلال عام 2023 3068681 دينار، أي بنسبة تحصيل بلغت 99 بالمئة، فيما بلغت تحصيلات المؤسسة لهذا العام وحتى تاريخ 20 آذار الحالي 619106 دنانير.



وختم بني حمد حديثه بأن مؤسسة الإقراض الزراعي ستبقى داعمة للقطاع الزراعي والمزارعين، ومساهمة بشكل فعال في بناء قطاع زراعي مزدهر ومتطور.