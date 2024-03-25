بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لـ تامر حسني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن إمكانية رجوعها لطليقها النجم المصري تامر حسني، مؤكدة أن عودتهما "مسألة وقت".وقالت بوسيل خلال حلولها ضيفة على برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والذي يعرض خلال شهر رمضان، إن حديثها عن التحرر تم فهمه بشكل خاطئ، فعندما قالت أنها تحررت بعد الطلاق، كانت تعني "التحرر من أشياء كانت تسبب لها ضغطاً نفسياً".



وأشارت بوسيل إلى أن حياة حسني صعبة ومرهقة جداً وتتطلب القيام بواجبات عديدة، لم تتمكن من القيام بها،في ظل وجود 3 أبناء، بالإضافة إلى كثرة سفره وعدم تواجده.



وأكدت أن الانفصال شكل لها صدمة حادة ووصفت الطلاق بـ"الصفعة"، ولم تكن تتخيل انفصالها عن حسني، وعاشت فترات حزن كبيرة، حتى فكرت في استغلال صوتها للخروج من حزنها.



وأوضحت بوسيل في الوقت ذاته، أن علاقتها بحسني بالمختلفة، فهما يحبان ويقدران بعضهما البعض، بعيداً عن كونهما زوجين وبينهما أبناء، ولا يزال التواصل بينهما مستمراً واستشارة ومناقشة بعضهما البعض في أمورهما اليومية.



وقالت بوسيل إنها عصبية جداً وغيورة جداً وذكية جداً، مشيرة إلى أن غيرتها لا تتمثل في الغيرة من جمال امرأة أخرى، بل الغيرة على مشاعرها ونفسها، وأنها كزوجة وامرأة تستحق الكثير والمزيد من التقدير.



ووصفت المرأة التي تسببت في طلاقها، بالأفعى، مؤكدة أنها تستحق جملة "خرابة البيوت"، فبعد أن أمنتها على منزلها وحياتها، غدرت بها وخانتها.

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