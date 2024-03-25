بسمة بوسيل تكشف حقيقة عودتها لـ تامر حسني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن إمكانية رجوعها لطليقها النجم المصري تامر حسني، مؤكدة أن عودتهما "مسألة وقت".
وقالت بوسيل خلال حلولها ضيفة على برنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، والذي يعرض خلال شهر رمضان، إن حديثها عن التحرر تم فهمه بشكل خاطئ، فعندما قالت أنها تحررت بعد الطلاق، كانت تعني "التحرر من أشياء كانت تسبب لها ضغطاً نفسياً".
وأشارت بوسيل إلى أن حياة حسني صعبة ومرهقة جداً وتتطلب القيام بواجبات عديدة، لم تتمكن من القيام بها،في ظل وجود 3 أبناء، بالإضافة إلى كثرة سفره وعدم تواجده.
وأكدت أن الانفصال شكل لها صدمة حادة ووصفت الطلاق بـ"الصفعة"، ولم تكن تتخيل انفصالها عن حسني، وعاشت فترات حزن كبيرة، حتى فكرت في استغلال صوتها للخروج من حزنها.
وأوضحت بوسيل في الوقت ذاته، أن علاقتها بحسني بالمختلفة، فهما يحبان ويقدران بعضهما البعض، بعيداً عن كونهما زوجين وبينهما أبناء، ولا يزال التواصل بينهما مستمراً واستشارة ومناقشة بعضهما البعض في أمورهما اليومية.
وقالت بوسيل إنها عصبية جداً وغيورة جداً وذكية جداً، مشيرة إلى أن غيرتها لا تتمثل في الغيرة من جمال امرأة أخرى، بل الغيرة على مشاعرها ونفسها، وأنها كزوجة وامرأة تستحق الكثير والمزيد من التقدير.
ووصفت المرأة التي تسببت في طلاقها، بالأفعى، مؤكدة أنها تستحق جملة "خرابة البيوت"، فبعد أن أمنتها على منزلها وحياتها، غدرت بها وخانتها.
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