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نعمة الأفوكاتو.. مسلسل يعبث بعقل المشاهد بأحداثه وهذه نهايته

3/25/2024 5:07:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الانتقام والصراع بين الخير والشر، ثيمة متكررة يعتمدها المخرج المصري محمد سامي في أغلب أعماله، ومؤخراً في مسلسله مع زوجته مي عمر "نعمة الأفوكاتو" الذي يعرض حالياً خلال شهر رمضان.
وسواء كان بطلُ عمل محمد سامي، رجلاً كصديقه محمد رمضان، أو امرأة كزوجته مي عمر، يواصل سامي اللعب في المنطقة ذاتها، حول البطل القادم من رحم الحارة الشعبية، والمراهنة على التعاطف مع بساطته وطيبته، وجذب المشاهد من خلال قوة البطل والذكاء الشديد في الانتقام عند تعرضه للخيانة.


وهذا ما عاشه المشاهدون بالفعل مع "نعمة الأفوكاتو".


مي عمر أو "نعمة سعيد أبو علب" في المسلسل، امرأة شعبية ومحامية ذكية لا تخسر قضية ونصيرة للمظلومين، إنسانة مثالية وإيجابية، وزوجة عاشقة لزوجها وداعمه له لأقصى الحدود، تنفق عليه وعلى منزلهما من الألف للياء، وتحاول بشتى الطرق ألا تُشعره بعجزه في تحمل المسؤولية، ولا تفكر سوى في السعادة وراحة البال بعيداً عن المال والجاه.


وبشخصية شريرة وأنانية، يجسد أحمد زاهر أو "صلاح"، زوج "نعمة" العامل البسيط في محل لبيع المنبهات، العاشق للمال بجنون، الذي يتصرف بسلبية تجاه زوجته بعدما يصبح ثرياً، ويحصد 8 ملايين جنيه منحتها إياه نعمة من أموالها التي كسبتها في قضية لمليونير، بحجة أنه كسب قضية إرث والده، دون أن تعلمه أنها مصدر المال، حفاظاً على مشاعره.


ومع تقنية "الفلاش باك" التي بدأ بها المسلسل، تروي نعمة قصتها للعائلة التي أنقذتها، عن خيانة زوجها وزواجه من "سارة/ أروى جودة"، التي تعمل في مكتب محاماة أستاذ "نعمة" وتخطيطها للتقرب منه بعدما أصبح مليونيراً، لتبدأ "نعمة" رحلة الانتقام من الثنائي، واستعادة حق "محمد/ محمد الدسوقي" الذي قتل على أيديهما.

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