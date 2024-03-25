(MENAFN
- Awareness Marketing Management) مستشفى فقيه الجامعي يعزز خدمات الطوارئ في دبي بمركز طبي متطور
دبي، الإمارات العربية المتحدة بتاريخ مارس 2024:
افتتح مستشفى فقيه الجامعي في واحة دبي للسيليكون مؤخرًا، المركز المتقدم لإصابات الحوادث والطوارئ. ويعد المركز أحد أكبر أقسام الطوارئ في إمارة دبي بمساحة 35000 قدم ، كما أن له مهبطاً خاصاً لمروحيات الإسعاف. وتم تجهيز المركز بمرافق متطورة تؤهله للتعامل بكفاءة مع أكبر عدد ممكن من مرضى الحالات الطارئة. ويكرس مستشفى فقيه الجامعي جهوده من خلال هذه المنظومة المتطورة لضمان تقديم خدمات الطوارئ المنقذة للحياة وكذلك الرعاية الطارئة لمجتمع دبي والدولة على مدار الساعة، والتي تعزز من مكانة المستشفى كمزود متميز لخدمات الرعاية الطارئة والحرجة، والتزامها بتحقيق سلامة وصحة المجتمع.
وبهذه المناسبة أكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة تعتز بقوة وقدرات القطاع الصحي الخاص في دبي، لافتاً إلى أن أعمال التطوير والتوسعات التي يشهدها هذا القطاع، تعزز من حركة السياحة الصحية ، فضلاً عن أنها تعكس مناخ الاستثمار المميز الذي توفره دبي في هذا المجال الحيوي.
وأشار الدكتور الملا إلى أن التعاون مع مستشفى فقيه الجامعي يأتي ضمن جهود هيئة الصحة المستمرة لتعزيز خدمات الطب الطارئ في الإمارة، وحرص الهيئة على تشجيع التوسع في الخدمات الصحية وتنويعها ضمن أفضل المعايير والممارسات، وخاصة الخدمات المتعلقة بالطوارئ.
وتطرق الدكتور الملا إلى أن الهدف من تشجيع تطوير مثل هذه الخدمات، هو تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في دبي في كافة التخصصات وضمان الاستجابة المثلى لحالات الطوارئ للمواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارة، ويعد التعاون مع مستشفى فقيه الجامعي خطوة مهمة نحو الارتقاء إلى آفاق جديدة في رعاية الطوارئ في دبي، وتقديم نظام رعاية متكامل محوره صحة وسلامة المرضى.
وأضاف د. مهيمن عبد الغني – الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، واحة دبي للسيليكون أن المستشفى قامت باستيفاء حزمة الشروط الموضوعة من قبل الهيئة للحصول على الاعتماد المطلوب قبل البدء في تقديم الخدمة والتي من أهمها ضمان إتاحة الوصول إلى جراحي إصابات الحوادث والجراحين المتخصصين على مدار الساعة، وإطلاق مبادرات تحسين الجودة المستمرة لخدمات الطوارئ، والتدريب المستمر للطاقم الطبي وكذلك الكادر التمريضي على إصابات الحوادث."
وأشار د. مهيمن الى تكريس المستشفى لمجهوداتها نحو تجهيز مركز إصابات الحوادث بأحدث التقنيات الطبية لمعالجة الحالات الحرجة على الفور وذلك إدراكاً للأهمية الحاسمة للوقت في مجال إصابات الحوادث وحالات الطوارئ، والتركيز على تقديم رعاية دقيقة وفعالة وعاجلة لحالات الطوارئ ولتحقيق الأهداف القصوى من فرص علاج حالات الطوارئ وإنقاذ حياة المرضى."
MENAFN25032024004613010418ID1108017103
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.