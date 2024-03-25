جامعة الإمارات تُطلق مختبر البحث العلمي لتعزيز الدراسات والأبحاث التربوية

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: أعلنت كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن افتتاح مختبر أبحاث كلية التربية، في خطوةٍ رائدة تؤكد على سعيها في مجال البحث العلمي التربوي، بهدف دعم الأبحاث وبناء منظومة بحثية تساهم في تعزيز المخرجات البحثية وصقل مهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا ، وتعزيز دور الجامعة كجامعة بحثية رائدة تواكب متطلبات تقنيات العصر في التعليم والتعلم
وأشارت الدكتورة هالة الحويرص، عميد الكلية بالإنابة، إلى أن المختبر سوف يقدم مجموعة واسعة من الخدمات التي تشتمل على دعم البحوث القائمة على الأدلة ذات الجودة العالية في الدراسات التربوية، والاستشارات في جمع وإدارة وتحليل البيانات، إضافةً إلى المساعدة في إعداد وتقديم المخطوطات للنشر في المجلات العلمية المحكمة في سكوبس.
وقالت: "كما سيقوم المختبر بتنظيم ورش عمل وندوات حول منهجيات البحث العلمي، وتصميم الدراسات وتحليل البيانات، ليس هذا فحسب، بل ويساعد المختبر في التدريب على كيفية كتابة مقترحات البحث. وأخيراً يعزز التعاون البحثي الوطني والدولي".
وأضافت: " إن البحث العلمي في كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، يُعد هدفاً أساسياً نسعى إلى تحقيقه نظراً لأهميته في زيادة المعرفة، وانعكاساته على التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية، كما تحرص الكلية دائماً على توفير بيئة مميزة تمنح الطلبة كافة الأدوات اللازمة للتشجيع على البحث العلمي وتقديم كافة الدعم للباحثين في الكلية. ولتحقيق هذه الأهداف تم إنشاء مختبر البحث العلمي بهدف تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في البحث العلمي عن طريق تنظيم ورش ومحاضرات ودورات."
ومن هذا المنطلق، تدعو كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة طلبتها الباحثين والمهتمين بمجال الدراسات التربوية للاستفادة من خدمات المختبر، متطلعين إلى تحقيق إنجازات بحثية تسهم في تطور العلم والمعرفة، من خلال توفير بيئة متميزة للبحث العلمي، وتقديم كل الدعم للباحثين لديها، إيماناً بأهمية البحث العلمي في ريادة المعرفة وأثره الإيجابي على التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
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