حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2014 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يترأس الدورة العادية الـ25 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد للمرة الأولى في الكويت منذ انضمامها رسميا إلى الجامعة في 20 يوليو عام 1961. 2018 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية تطلق التحديث الجديد لبرنامج (كويت فايندر) للخرائط متضمنا خاصية العرض بالتصوير الواقعي واستعراض المنظر المحيط بالمواقع (ستريت.فيو). (النهاية)

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