حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 3 (كونا) -- الخامس والعشرون من مارس
2014 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يترأس الدورة العادية الـ25 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد للمرة الأولى في الكويت منذ انضمامها رسميا إلى الجامعة في 20 يوليو عام 1961.
2018 - الهيئة العامة للمعلومات المدنية تطلق التحديث الجديد لبرنامج (كويت فايندر) للخرائط متضمنا خاصية العرض بالتصوير الواقعي واستعراض المنظر المحيط بالمواقع (ستريت.فيو). (النهاية)
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