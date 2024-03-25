الأردن مقصد إقليمي للعلاج والاستشفاء

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) النشرة الصحية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ضمن ملف النشرة الصحية لوكالات الأنباء العربية (فانا)

من عمر الدهامشة

عمان - 25 - 3 (كونا) -- تشهد المملكة الأردنية الهاشمية تطويرا في البنية التحتية الصحية وإدخال التكنولوجيا الحديثة له في المستشفيات الحكومية والعسكرية والجامعية والخاصة وذلك نتيجة الاهتمام الملكي بالقطاع الطبي وتطويره ما أسهم في اعتمد الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية في منطقة الشرق الأوسط من قبل منظمة السياحة العالمية عام 2023.

وتركز الاهتمامات الرسمية الأردنية إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين عبر توجيه اهتمام خاص للمناطق النائية حيث شهدت المملكة خلال الأعوام الماضية إنجازات ارتفع فيها عدد الخدمات العلاجية التي تقدم للمواطنين وضيوف المملكة بقصد العلاج والاستشفاء.

وأصبح الأردن معروفا كمقصد رئيسي للعلاج والاستشفاء ويتبوأ المرتبة الأولى على مستوى الاقليم ومن أفضل 10 دول في العالم ومن أهم نقاط القوة التي ساهمت في ذلك توفر الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في الطب والتمريض والصيدلة والهندسة الطبية وبناء عدد كبير من المستشفيات الخاصة بأفضل المواصفات العالمية والأجهزة وإدخال التكنلوجيا.

ويتميز الأردن بانخفاض التكلفة العلاجية مقارنة بالعديد من دول العالم وتميزه بجودة الخدمات المقدمة ووجود أنظمة تأمين صحي وفق أفضل المعايير المهنية ووسائل رقابة صارمة للحفاظ على مستوى الرعاية الطبية التي يتلقاها المراجعون والمرضى كما يحظى الأردن بموقع جغرافي مميز وطبيعة ساحرة وسهولة الدخول الى المملكة ومنح التأشيرات والأمن والاستقرار وتشريعات خاصة بالقطاع الصحي والحرص الرسمي على تقديم المزيد من الحوافز عبر تسهيل إجراءات السفر ومتطلبات التأشيرة.

وكشفت جمعية المستشفيات الخاصة لوكالة الأنباء الأردنية أن عدد الزائرين للملكة بقصد العلاج عام 2023 وصل إلى 203 آلاف كما استقبلت المملكة ما يقرب من مليون مريض من 71 دولة خلال الأعوام الخمسة التي سبقتها مع استثناء عام 2020 وهو عام جائحة كورونا. ويوجد في الأردن 121 مستشفى تقدم خدماتها للمرضى الأردنيين وغير الأردنيين تشكل المستشفيات الخاصة 71 مستشفى أما المستشفيات الحكومية فيبلغ عددها 33 والعسكرية 15 إلى جانب مستشفيين جامعيين. وتوفر هذه المستشفيات التي تضم حوالي 16 ألف سرير مختلف الاختصاصات الطبية التي تجذب السائح العربي والدولي. وتؤكد وزارة الصحة ان الرعاية الصحية والسياحة العلاجية من أولويات النمو ‏الاقتصادي التي نصت عليها رؤية التحديث الاقتصادي ولدى الأردن العديد من الفرص الواعدة لاقتصادنا الأردني في قطاع السياحة العلاجية وتعمل الحكومة على استغلال الإمكانات والقدرات والمميزات التي تتوفر في هذا القطاع من وجهات علاجية متعددة كالمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

وعن الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة عملت الوزارة ضمن منشآتها المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة إلى نحو 70 مليون خدمة علاجية عام 2023.

وأظهرت الوزارة في تقاريرها أن الخدمات الصحية تتوسع سنويا وتشمل جميع المناطق من أجل تحقيق العدالة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية وازداد عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية إلى 5884 سريرا في العام 2023.

وبهدف تحسين جودة الخدمات الصحية قامت الوزارة بتنفيذ برامج متخصصة لتطوير الجودة وتحسين الأداء العام إذ حصل على الاعتماد العام من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية 18 مستشفى حكوميا في وزارة الصحة و100 مركز صحي و18 وحدة لتصوير الثدي.

وعن المراكز الصحية وصل عدد المراكز التابعة لوزارة الصحة الى 671 مركزا وارتفعت اعداد المراكز الصحية الشاملة إلى 126 مركزا اضافة الى ازدياد عدد مراكز صحة الأم والطفل إلى 513 في الوزارة.

ووفرت الوزارة خدمات الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني ولجميع الجنسيات من خلال 28 عيادة للإقلاع عن التدخين موزعة في جميع محافظات المملكة.

وحول إدخال التكنولوجيا في القطاع الصحي عملت الوزارة على حوسبة 24 مستشفى و166 مركزا صحيا تتبع لها. كما بلغ عدد مستشفيات الوزارة الحاصلة على الاعتمادية 18 مستشفى إضافة إلى 100 مركز صحي وتم توفير خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل في 23 مستشفى و94 مركزا صحيا.

وحول المطاعيم طورت الوزارة البرنامج الوطني للمطاعيم من خلال إضافة مطاعيم جديدة مثل مطعوم الكبد الوبائي أ ومطعوم الروتا فيروس والجرعة الأولى والثانية من مطعوم "الثلاثي الفيروسي" كما تمت إضافة مطعوم المستدمية النزلية حتى وصل برنامج التطعيم الوطني إلى تقديم 12 مطعوما لتعزيز حماية ومناعة الأطفال من الأمراض السارية والمعدية.

واستحدثت الوزارة مجموعة من البرامج الوطنية في مجالات الصحة الأولية منها البرنامج الوطني للمسح الطبي لحديثي الولادة والبرنامج الإلزامي لفحص ما قبل الزواج للكشف عن مرض التلاسيميا وبرنامج حزمة الوقاية من الأمراض القلبية والوعائية وبرنامج تدعيم الطحين بمادة البريمكس (خليط الفيتامينات والمعادن) وبرنامج فيتامين (أ) للأطفال تحت سن خمس سنوات كما تمت إضافة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي (وتم إنشاء 32 وحدة ماموغرام في الوزارة بالإضافة إلى مأسسة عدة برامج جديدة مثل برنامج تزويد وسائل تنظيم الأسرة الأردني و برنامج المراكز الصديقة للمرأة وبرنامج الكشف المبكر عن التأخر النمائي للأطفال وبرنامج الرعاية المتكاملة لصحة حديثي الولادة والأطفال. وفي مجال بناء القدرات البشرية حققت الوزارة قفزة كبيرة في تأهيل القدرات البشرية بالقطاعات الطبية والصحية حيث تضاعف عدد الأطباء فيها حيث ارتفع عدد الأطباء العامين في الوزارة إلى 1736 طبيبا عاما سنة 2022 فيما ارتفع عدد الأطباء المقيمين في الوزارة إلى 3142 طبيبا مقيما سنة 2023 وارتفع عدد أطباء الاختصاص في الوزارة ليصل إلى 1656 طبيبا اخصائيا.

وارتفع عدد الأطباء المبتعثين للتخصصات الأساسية والتخصصات الفرعية والأطباء المقبولين في برامج الإقامة والبعثات والزمالات لزيادة أعداد الاختصاصيين منهم. وتم اعتماد عدد من البرامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (القلب/ مستشفى الأمير حمزة الغدد الصم والسكري/ البشير ومستشفى الأمير حمزة العناية الحثيثة/ البشير جراحة الصدر/ البشير باطني أعصاب/ الأميرة بسمة جراحة الترميم والتجميل/ البشير أمراض الجهاز الهضمي والكبد/ البشير). وأبرمت الوزارة اتفاقيات وشراكات مع 4 جامعات لرفع قدرات الكوادر الطبية والتوسع في ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية وزيادة عدد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة بنسبة وصلت حوالي 22 بالمئة وتم إنشاء مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي واعتماده من قبل جمعية القلب الأميركية وتدريب أكثر من 16 ألفا من الكوادر الصحية. ومنذ عقود نفذت الوزارة سلسلة من الخطط الاستراتيجية الخاصة بأدائها كان آخرها الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة (2023-2025) التي ركزت على تداعيات ما بعد جائحة كورونا وتحسين جودة الخدمات في مرافق الوزارة وتفعيل نموذج الصحة العامة والطب الوقائي وصحة الأسرة وتطوير الموارد البشرية والشمول وتطوير نظم المعلومات الصحية.

وحول مجال توثيق الأمراض تم استحداث سلسلة من السجلات الوطنية التي توفر البيانات والمعلومات وهي الوطني للسرطان والوطني للإعاقات السمعية والوطني للعيوب الخلقية ومرضى التليف الكيسي والوطني لمرضى الفشل الكلوي.(النهاية) بترا