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كبير دبلوماسيي العملة في اليابان: السلطات ستتخذ الخطوات المناسبة لحماية العملة المحلية

3/25/2024 4:57:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 25 - 3 (كونا) -- أكد كبير دبلوماسيي العملة في اليابان ماساتو كاندا اليوم الاثنين استعداد السلطات اليابانية لاتخاذ الخطوات المناسبة لحماية العملة المحلية حيث وصل الين الياباني إلى أدنى مستوى جديد له خلال أربعة أشهر مقابل الدولار.
وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية كاندا إن "ضعف الين الحالي يأتي بسبب تحركات المضاربة ولا يعكس الأساسيات الاقتصادية".
وأضاف ان "السلطات اليابانية تراقب تحركات سوق العملات الأجنبية بحساسية شديدة وستتخذ الإجراءات الضرورية لدعم العملة المحلية إذا لزم الأمر".(النهاية)

م ك / م ج ز




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