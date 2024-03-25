كبير دبلوماسيي العملة في اليابان: السلطات ستتخذ الخطوات المناسبة لحماية العملة المحلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 25 - 3 (كونا) -- أكد كبير دبلوماسيي العملة في اليابان ماساتو كاندا اليوم الاثنين استعداد السلطات اليابانية لاتخاذ الخطوات المناسبة لحماية العملة المحلية حيث وصل الين الياباني إلى أدنى مستوى جديد له خلال أربعة أشهر مقابل الدولار.
وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية كاندا إن "ضعف الين الحالي يأتي بسبب تحركات المضاربة ولا يعكس الأساسيات الاقتصادية".
وأضاف ان "السلطات اليابانية تراقب تحركات سوق العملات الأجنبية بحساسية شديدة وستتخذ الإجراءات الضرورية لدعم العملة المحلية إذا لزم الأمر".(النهاية)
م ك / م ج ز
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