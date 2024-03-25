(بيروت العيد).. مبادرة تنبض بقلب العاصمة اللبنانية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من فواز العتيبي

بيروت - 25 - 3 (كونا) -- وسط أجواء شهر رمضان المبارك برزت مبادرة لبنانية لإحياء مركز العاصمة بيروت او ما يعرف حاليا باسم (سوليدير) الذي ارتدى أبهى حلة وتزين لاستقبال رواده.

وتعد منطقة (سوليدير) أكثر الأماكن تأثرا وتضررا من جراء الانفجار الكبير الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس عام 2020 لقربها منه إضافة الى إغلاق أغلب الشركات لمتاجرها في المنطقة بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان منذ عام 2019 وما رافقها من احتجاجات شعبية واسعة.

وقال المبادر والمنظم لمبادرة (بيروت العيد) عزت قريطم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المبادرة تهدف الى إعادة إحياء منطقة (سوليدير) التي هجرها كثير من المحال والمتاجر بسبب انفجار المرفأ والأزمة الاقتصادية التي امتدت آثارها إلى قطاعات ومرافق حيوية في مركز المدينة.

وأضاف قريطم ان فكرة المبادرة جاءت من خلال تعاون القطاع الخاص انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية ممثلا بشركة (إس.إم.إس) التي تدير العمليات في منطقة (سوليدير) ورعاية من جمعية (أجيالنا) الخيرية الرائدة في مجال العمل الإنساني في بيروت.

وأوضح ان المبادرين في هذه الفعالية "لم يجدوا أفضل من شهر رمضان" لتنفيذ هذه المبادرة من خلال إعادة فتح بعض المحال الصغيرة في (سوليدير) إضافة إلى إقامة أكشاك كثيرة ومتنوعة تبيع منتجات مختلفة بأسعار إيجارات رمزية.

وبين قريطم ان المنظمين لفعالية (بيروت العيد) حرصوا على خفض قيمة إيجارات المواقع في السوق لتشجيع المبادرين على المشاركة بكثافة مؤكدا ان جميع ريع الفعالية سيذهب إلى علاج 30 حالة مرضية وإنسانية تم تحديدها مسبقا بالتعاون مع جمعية (أجيالنا) الخيرية.

وقال إن الفعالية تقام على مساحة تقدر بحوالي 14 ألف متر مربع موزعة في أزقة وممرات (سوليدير) وتضم أكثر من 70 متجرا متنوعا وتستمر طوال ليالي الشهر الكريم حتى عيد الفطر السعيد "ومن هنا جاءت تسمية الفعالية باسم بيروت العيد".

وأكد قريطم انه تم اختيار نوعية المتاجر والمشاريع التي تشارك في سوق الفعالية "بعناية فائقة " من أجل إرضاء جميع الأذواق والزوار الذين يأتون كل ليلة من أجل تناول الفطور وقضاء أوقات ممتعة إلى وقت السحور.

وذكر المبادر والمنظم لفعالية (بيروت العيد) ان الأكشاك والمتاجر المشاركة في السوق تبيع المأكولات والحلويات الرمضانية وهناك العديد من المقاهي إضافة إلى منتجات متنوعة من الألبسة والعبايات والمسابيح وغيرها التي يحرص الناس على شرائها واقتنائها في شهر رمضان.

ولفت إلى ان المنظمين لهذه الفعالية لم يغفلوا عن فئة الاطفال من خلال تخصيص أجنحة لمشاريع متخصصة في الألعاب وتنمية المهارات وتنظيم المسابقات الرمضانية التي تستهدف الاطفال وإضفاء جو من المرح والترفيه لهم.

ونجحت (بيروت العيد) بالفعل في أن تجتذب حشودا من الناس من مختلف المناطق اللبنانية للاستمتاع بليالي رمضان من خلال الترفيه والطعام وأنشطة الأطفال.

وتحتوي المبادرة على دور عرض ومطاعم ومقاه وخيم رمضانية لتوفر أمسيات رمضانية في قلب بيروت النابض. (النهاية) ف ز / ط م ا