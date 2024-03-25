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السلطات التايلاندية: محادثات السلام مع الانفصاليين لا تزال على مسارها الصحيح

3/25/2024 4:57:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 25 - 3 (كونا) -- أكدت السلطات التايلاندية اليوم الاثنين أن محادثات السلام مع حركة (جبهة الثورة الوطنية) الانفصالية في جنوب البلاد لا تزال على مسارها الصحيح رغم سلسة الهجمات التي وقعت في مقاطعات جنوبية نهاية الأسبوع الماضي.
وحثت نائبة المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية رودكلاو سوانكيري في تصريح صحفي الجماعات الانفصالية على وقف الهجمات في الجنوب مؤكدة أن محادثات السلام بين مجلس الأمن القومي و(جبهة الثورة الوطنية) ستستمر على الرغم من وقوع الهجمات الأخيرة.
وذكرت سوانكيري أن "أحد دوافع هجمات الحرائق المتعمدة والتخريب التي استهدفت مواقع تجارية هو إظهار رفض فئة من الانفصاليين لمحادثات السلام".
من جهته قال نائب الأمين العام لمجلس الأمن القومي تشاتشاي بانغتشواد الذي يقود فريق الحكومة في محادثات السلام إن الطرفين سيعقدان جولة جديدة من المحادثات على المستوى الفني في نهاية ابريل المقبل بشأن الخطة الشاملة المشتركة نحو السلام.
وذكر بانغتشواد ان المجلس عقد هذا العام جولتين من المحادثات حيث اتفق الطرفان من حيث المبدأ على تفاصيل برنامج العمل المشترك على الرغم من وجود بعض الخلافات التي ستؤدي إلى مزيد من المناقشات.
وأضاف انه تم الاتفاق على المبادئ التوجيهية لطرفي المحادثات فيما يتعلق بالإطار القانوني بما في ذلك وقف الهجمات العنيفة.
ويستمر الصراع في المقاطعات الواقعة في أقصى جنوبي تايلاند منذ عام 2004 حيث يشن المسلحون في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة هجمات منتظمة ضد مصالح حكومية ويقاتلون من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي.(النهاية)

ع ا ب / م ج ز




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