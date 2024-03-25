صورة اليوم

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التاريخ
3/25/2024 4:57:26 AM
(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غرس شجرة الشراكة الكويتية البريطانية في حديقة مكتبة الكويت الوطنية
ضمن فعاليات "2024" عام الشراكة بين البلدين
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