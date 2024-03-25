إصابة 3 فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 25 آذار (بترا)- أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أنها تعاملت مع إصابة لشاب "25 عاما" بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر "46 عاما" بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة ثالثة بشظايا الرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.

واقتحمت عدد من الآليات العسكرية شارعي فيصل وحطين ومحيط البلدة القديمة وعدد من أحيائها في نابلس صباح اليوم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت ما أدى إلى اندلاع المواجهات وإصابة المواطنين.

--(بترا)

م . ف/ أ أ / س س

25/03/2024 11:40:31

