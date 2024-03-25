إصابة 3 فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 25 آذار (بترا)- أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أنها تعاملت مع إصابة لشاب "25 عاما" بالرصاص الحي في الفخذ، وآخر "46 عاما" بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابة ثالثة بشظايا الرصاص الحي، خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.
واقتحمت عدد من الآليات العسكرية شارعي فيصل وحطين ومحيط البلدة القديمة وعدد من أحيائها في نابلس صباح اليوم، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت ما أدى إلى اندلاع المواجهات وإصابة المواطنين.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
25/03/2024 11:40:31
MENAFN25032024000117011021ID1108017046
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