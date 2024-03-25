مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تخلي باحاته من المصلين

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 25 آذار (بترا) - اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، وذلك في اليوم الثاني من عيد المساخر اليهودي. وانطلقت الاقتحامات من جهة باب المغاربة، وصولا للساحات الشرقية والشمالية للمسجد الأقصى.

وشهد اليوم الثاني لاقتحام عيد المساخر اليهودي ارتفاع عدد المقتحمين، حيث بدأ الاقتحام في الساعة السابعة صباحا، مع ازدياد في أعداد شرطة الاحتلال والضباط المتواجدين في باحات الأقصى، وبعضهم تمركز عند سبيل الكأس.

وأخلت قوات الاحتلال بالقوة الساحة المقابلة للمصلى القبلي وصحن قبة الصخرة، كما شهدت أبواب الأقصى فجرا تشديدات عسكرية، وفتشت قوات الاحتلال المصلين لدى دخولهم لأداء صلاة الفجر، ومع ساعات الصباح منعت الغالبية من الدخول تزامنا مع اقتحام المستوطنين المتزمتين.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

25/03/2024 11:30:30

