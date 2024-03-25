المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره العراقي ببطولة غرب آسيا غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)- يختتم المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، مشاركته ببطولة غرب آسيا المقامة في مدينة الأحساء السعودية بلقاء نظيره العراقي عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم غد الثلاثاء.
وخسر المنتخب الأولمبي مباراته الأولى أمام منتخب السعودية ليفقد فرصة المنافسة على اللقب ويلعب على المراكز حيث فاز على منتخب تايلاند 3-1 بانتظار اختتام مبارياته غدا بلقاء العراق.
وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي في هذه البطولة في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 15 الشهر المقبل.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
25/03/2024 11:28:16
MENAFN25032024000117011021ID1108017044
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