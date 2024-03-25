المنتخب الأولمبي لكرة القدم يلتقي نظيره العراقي ببطولة غرب آسيا غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- يختتم المنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم، مشاركته ببطولة غرب آسيا المقامة في مدينة الأحساء السعودية بلقاء نظيره العراقي عند الساعة الحادية عشر من مساء يوم غد الثلاثاء.

وخسر المنتخب الأولمبي مباراته الأولى أمام منتخب السعودية ليفقد فرصة المنافسة على اللقب ويلعب على المراكز حيث فاز على منتخب تايلاند 3-1 بانتظار اختتام مبارياته غدا بلقاء العراق.

وتأتي مشاركة المنتخب الأولمبي في هذه البطولة في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر اعتبارا من يوم 15 الشهر المقبل.

--(بترا)

خ خ/ أ أ / س س

25/03/2024 11:28:16

