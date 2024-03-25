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الاحتلال يستهدف منازل المواطنين في خانيونس ودير البلح والرمال

3/25/2024 4:57:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)-في اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدفت آليات الاحتلال منازل المواطنين في خانيونس ودير البلح وحي الرمال.
وبحسب مصادر فسلطنية، أطلقت طائرات الاحتلال الحربية النار بكثافة باتجاه المواطنين في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.
واستهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خانيونس وحي الأمل غرب المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة الشرقية من المدينة.
وأفادت مصادر طبية، بانه تم انتشال جثامين 5 شهداء إثر القصف العنيف على بلدة القرارة.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ / س س
25/03/2024 11:03:15

MENAFN25032024000117011021ID1108017043

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