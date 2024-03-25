الاحتلال يستهدف منازل المواطنين في خانيونس ودير البلح والرمال
التاريخ
3/25/2024 4:57:18 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 آذار (بترا)-في اليوم الـ171 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدفت آليات الاحتلال منازل المواطنين في خانيونس ودير البلح وحي الرمال.
وبحسب مصادر فسلطنية، أطلقت طائرات الاحتلال الحربية النار بكثافة باتجاه المواطنين في مخيم جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.
واستهدفت طائرات ومدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خانيونس وحي الأمل غرب المدينة بالتزامن مع قصف مدفعي على المنطقة الشرقية من المدينة.
وأفادت مصادر طبية، بانه تم انتشال جثامين 5 شهداء إثر القصف العنيف على بلدة القرارة.
--(بترا)
رصد/رس/ أ أ / س س
25/03/2024 11:03:15
MENAFN25032024000117011021ID1108017043
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