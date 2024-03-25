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التربية تمدد التسجيل لامتحان الثانوية العامة

3/25/2024 4:57:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا)- قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة لعام 2024، للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، تمديد التسجيل لمدة يومين بدءا من صباح بعد غد الأربعاء الموافق 27 / 3 حتى مساء يوم الخميس الموافق 28/ 3.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفع الإلكتروني ما زال متاحا للطلبة غير المستكملين وطلبة رفع المعدل الذين سجلوا إلكترونيا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.

--(بترا)


ع س/أ م

25/03/2024 10:59:57

MENAFN25032024000117011021ID1108017041

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