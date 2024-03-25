المنتخب الوطني لكرة القدم يلتقي نظيره الباكستاني بتصفيات كأس العالم غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 آذار (بترا) - يلتقي المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الباكستاني، على ستاد عمان الدولي، عند الساعة العاشرة من مساء، يوم غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وبفارق من الأهداف لتعزيز حظوظه بالتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات.

ويلعب المنتخب الوطني لكرة القدم الذي يملك 4 نقاط في المجموعة السابعة التي يتصدر ها حاليا المنتخب السعودي برصيد 9 نقاط ثم منتخب طاجكستان برصيد 4 نقاط متقدما على منتخبنا بفارق الأهداف، فيما يحتل منتخب باكستان المركز الرابع والأخير بلا نقاط.

ويختتم المنتخب الوطني منافسات الدور الأول من التصفيات خلال شهر حزيران المقبل مباراتين أمام منتخبي السعودية و طاجكستان.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم.

--(بترا)

خ خ /اص / س س

25/03/2024 10:25:23