شهداء وجرحى بسلسلة غارات وقصف مدفعي بمحيط الشفاء ومناطق متفرقة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 25 آذار (بترا) - استشهد وأصيب العشرات من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خانيونس.

وأكدت مصادر صحية في القطاع، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، في قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

وبحسب المصادر ، طالبت قوات الاحتلال عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

واستهدفت قوات الاحتلال، بحسب المصادر، لجانا تؤمن توزيع المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت.

وجرح عدد من المواطنين، نتيجة قصف الاحتلال لمنزل عائلة أبو عمرة في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، بينما ارتفع عدد الشهداء من عائلة سلمان إلى 18 جراء قصف منزلهم في شارع البيئة بالمدينة وسط القطاع.

الى ذلك، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف منزل يعود لعائلة برهوم بمخيم يبنا وسط مدينة رفح، حيث أفادت مصادر صحية في مستشفى الكويتي بوصول عدد من الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي لمنازل بالمخيم.

وكان أكثر من 27 مواطنا بينهم نساء وأطفال ارتقوا في غارات إسرائيلية استهدفت 5 منازل في مدينة رفح منذ صباح أمس الأحد.

كما ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على دير البلح إلى 10 شهداء، ولا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74518 إصابة، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

25/03/2024 09:56:27