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القدس مفتاح الحرب والسلام ملف العدد الجديد من مجلة المقدسية

3/25/2024 4:55:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن مركز دراسات القدس- جامعة القدس، العدد الثاني والعشرون من مجلة المقدسية الفصلية، التي يشرف عليها ويرأس تحريرها سعيد أبوعلي، ويتطرق ملف العدد عن "القدس مفتاح الحرب والسلام"، إلى العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير.
العدد يبدأ بافتتاحية لرئيس التحرير أستاذ القانون العام والعلوم السياسية في جامعة القدس، الدكتور سعيد أبو علي بعنوان "طوفان الأقصى ومشاريع السلام في اليوم التالي"، يتحدث فيها عن "بعد أحداث السابع أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية التدميرية على قطاع غزة".
يقول أبو علي "إن مواقف الدول تجاه الوضع الراهن في ضوء الحرب الإسرائيلية الإجرامية على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة جاءت بين مواقف واضحة لا تحتمل التأويل برفض الحرب الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والدعوة لوقف إطلاق نار فوري ومستدام وإدخال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات أهالي القطاع الإنسانية، ومواقف تتبنى الموقف الإسرائيلي، بل وتشجعه على الاستمرار في حربه العدوانية أو ما يراه قادة الاحتلال وحكومة الحرب الإسرائيلية، ومواقف مترددة تحاول الموازنة بين الموقفين السابقين، وذلك في ظل استمرار "المذابح" و"جرائم الإبادة الجماعية"، ضد الشعب الفلسطيني عبر القتل والتهجير والتجويع".
ويرى أبو علي، أن المشاريع التي طرحت من جميع الأطراف، وخاصة الأميركية والأوروبية الداعية لإقامة دولة فلسطينية، جاءت منزوعة من الأسس والثوابت التي تفرغ المشروع الوطني الفلسطيني من أهدافه، وتنهي نضاله على مدى ستة عقود، فهي وإن كانت من ناحية الشكل تبدو مستجيبة لأهم الطموحات الفلسطينية وهو طموح الدولة، إلا أنها من ناحية المضمون تفرغ هذه الطموحات من محتواها الحقيقي، كإقامة الدولة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، مستعرضا العديد من المشاريع والمبادرات التي طرحت، منها الخطة الأميركية، اجتماع باريس، المناقشات الأممية، خريطة طريق الاتحاد الأوروبي، الخطة البريطانية، المبادرة المصرية، خطط عربية، موقف السلطة الفلسطينية والموقف الإسرائيلي.
ويؤكد أن مناقشة المبادرات التي يتم طرحها والتي تفرضها المعطيات الحالية تبقى محكومة بمتغيرات السياق القائم، والذي يشهد تحولات ترتبط بالمشهد الداخلي الإسرائيلي والتصعيد العسكري، وكذلك المواقف الدولية.
ملف العدد الذي جاء بعنوان "القدس مفتاح الحرب والسلام"، يحتوي على خمس دراسات؛ أولاها كتبتها هيئة تحرير المقدسية بعنوان "سلام القدس بين مقاربتين: الوظيفية وتفكيك الاستعمار"، وثانيتها دراسة للدكتور عبد الحسين شعبان بعنوان "القدس في ميزان محكمة العدل الدولية أي دور للفتوى الاستشارية"، والدراسة الثالثة للدكتور زيدان عبد الكافي كفافي بعنوان "القدس وأهم الحروب التي جرت على أرض فلسطين في العصور القديمة"، والدراسة الرابعة للدكتور راسم محيي الدين خمايسي بعنوان "حال القدس ومكانتها تحديات واستشراف"، وجاءت الدراسة الخامسة بعنوان "القدس في الفكر المسيحي الحديث (النص الأصلي باللغة الإنجليزية)"، للدكتور متري الراهب ترجمة: مصطفى عبيد.
وتشير هيئة التحرير "المقدسية"، في افتتاحية الملف، إلى "أنه لا سلام في فلسطين دون حل قضية القدس على قاعدة إحقاق الحقوق الوطنية".
رئيس جامعة اليرموك الأسبق الدكتور زيدان عبد الكافي كفافي، كتب بعنوان "القدس وأهم الحروب التي جرت على أرض فلسطين في العصور القديمة"، يقول فيها "جاءت الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر لتقول بوجود (حق تاريخي)، لليهود في فلسطين (أرض الميعاد)، وهو ما أثبتت دراسات كثيرة خطأه، بما فيها دراسات للمؤرخين والآثاريين الإسرائيلييين الجدد، بمن فيهم المؤرخ شلومو ساند الذي درس (اختراع أرض إسرائيل)، واختار (شعب إسرائيل)، في مصنفين بحثيين طويلين".
أما في مجال التقارير، فاشتمل العدد على تقرير أعده الدكتور كمال قبعة بعنوان "مآلات الاستيطان ومحاولات التهجير والإحلال في القدس والضفة الفلسطينية"، وفي زاوية "أعلام ومعالم"، كتب سكرتير تحرير المجلة عزيز العصا بعنوان "باحث وأديب مقدسي.. الباحث والأديب المقدسي (محمود شقير)"، وفي زاوية "ثقافة وشعر"، كتبت إيمان مصاروة عن "اللغة والصورة الشعرية في شعر القدس عند الشاعر سميح القاسم"، فيما نشر قصيدة للشاعرة مريم الصيفي بعنوان "يا قدس لا تحزني"، ومن ذاكرة المجتمع المقدسي "صفحات من الذاكرة"، كتبها محمود جدة، وأخيرا أخبار جامعة القدس.

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