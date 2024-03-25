تيكتوكرز عراقيان يتعرضان لمحاولة اغتيال (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)وقال حسين، في حديث لـ"السومرية": "نحن ممثلين على منصة تيك توك.. اتخذنا أنا وزوجتي هذه منصة لكسب الرزق من خلال التمثيل وعمل الاعلانات والبث المباشر".وكشف أنه "في إحدى المرات وصلني تهديد على البث المباشر من شخص قال بالنص "غادر بغداد راح تقتل" لكني تجاهلت هذا التهديد ولم آخذه بعين الاعتبار لكوننا مسالمين ولا نملك عداء مع أحد.. لكن بعد عودتي مع زوجتي من العمل إلى المنزل تفاجئنا بوجود شخص كان بانتظارنا يرتدي كمامة سوداء وقبعة رأس سوداء أيضا ثم فتح نيران سلاحه علينا".

وأشار إلى أنه أصيب بـ6 رصاصات فيما أصيبت زوجته بـ3 كانت واحدة منها في عينها التي فقدتها، ورصاصة ثانية في أنفها الذي تهشم.أما شاهندا فأكدت أنها "فقدت عينها اليمنى بعد موت العصب ولا حلول قد تعيد لهذه العين النظر لا حاليا ولا مستقبلا، كما أشارت إلى أن أنفها تهشم وهناك تشوه في جهة الوجه اليسرى وحتى العين اليسرى فالنظر فيها مستقبلا غير مضمون وبدأ يضعف من الآن".وتابعت: "هنالك عجز كامل في وجهي". RT