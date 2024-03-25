ما علاقة الحدائق المُسوَّرة بآبل وغوغل؟



ويشير تحليل لرويترز إلى أن هذا التحول قد يعني ملاحقة إضافية للشركتين من مشرعين حول العالم، وهذا ما يجسده ارتفاع عدد التحقيقات في عدد من الدول أعقبت قضايا قانونية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.



وفي أوروبا قالت "غوغل" إنها تعارض اتهامات الاتحاد الأوروبي، في حين أشارت "آبل" إلى أن الدعوى المقامة ضدها بالولايات المتحدة قائمة على أخطاء فيما يتعلق بتناولها الحقائق والقانون.



وفي عام 1984، تم تفكيك شركة "AT&T T.N" المعروفة أيضا باسم "Ma Bell" إلى سبع شركات مستقلة تحت اسم "Baby Bells" لتفتح الباب أمام واحد من أكثر الاحتكار نفوذا في القرن العشرين، وفق تعبير رويترز، فيما تبقى ثلاث شركات اليوم قائمة فقط "AT&T" و"Verizon" و"Lumen".



ويزعم المشرعون اليوم أن شركات مثل "آبل" و"غوغل" أسست نظما بيئية حول منتجاتها لا يمكن اختراقها، ما يصعّب على المستخدمين من إحدى الشركا الانتقال إلى منافسة أخرى لها، وهو المقصود بمصطلح "الحدائق المُسوَّرة" (walled gardens).



وفي الولايات المتحدة، رفعت وزارة العدل و16 مدعيا عاما دعوى قضائية ضد أبل لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار. وفي أوروبا، يقال إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تلتزم بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة.



وهبط سعر سهم الشركة بأكثر من 4%، الخميس، لتخسر أبل حوالي 115 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصل خسائر السهم منذ مطلع العام حتى الآن إلى ما يزيد عن 11%.



وبعدما كانت ذات يوم الشركة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 3 تريليونات دولار، تخلف أداء سهم الشركة عن مؤشري "ناسداك 100" و"أس آند بي 500" (ستاندرد آند بورز) في 2024.



وهذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها أبل لتدقيق تنظيمي. فالشركة واجهت ونظيراتها لسنوات اتهامات بالإثراء عن طريق قمع المنافسين. ولكن مع تزايد شعبية منتجات أبل وترسيخ نفسها كجزء من حياة المستهلكين اليومية في جميع أنحاء العالم، أصبحت السلطات أيضا أكثر عدوانية وحذرا من قوتها، وفقا لبلومبيرغ.



وحذرت وزارة العدل الأميركية في دعواها، الأربعاء، "آبل" من أن قرارا بتجزئة الشركة ليس مستبعدا محل لاستعادة المنافسة، وتعاونت الوزارة مع 15v ولاية أميركية لرفع دعوى قضائية على الشركة بتهمة احتكار سوق الهواتف الذكية واستبعاد نظرائها من المنافسين وتضخيم الأسعار.

وفي كل الأحوال، رجحت رويترز أن تستغرق هذه القضية عدة سنوات، وهي قضية تعهدت "آبل" بمواجهتها.



وتتبع الدعوى الأميركية خطوات مشابهة في الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع"، حيث من المتوقع أن تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى مزيدا من التدقيق قريبا، ومن المرجح أن يتم التحقيق مع شركات "آبل" و"ميتا بلاتفورمز" المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب وغيرها، ألفابيت، بحثا عن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية "Digital Markets Act" أو ((DMA اختصارا) والتي يمكن أن تؤدي إلى غرامات باهظة وحتى أوامر بالتفكيك بسبب الانتهاكات المتكررة، وفقا لأشخاص ذوي اطلاع مباشر بالأمر، تحدثوا لرويترز بشرط عدم الكشف عن هوياتهم.



ما هي الحدائق المُسوَّرة؟



يعرّف موقع "Tech Target" المتخصص بالأمن التكنولوجي وأخباره، الحديقة المُسوَّرة على الإنترنت بأنها "بيئة تتحكم في وصول المستخدم إلى المحتوى والخدمات المستندة إلى الشبكة. في الواقع، تقوم الحديقة المسورة بتوجيه تنقّل المستخدم داخل مناطق معينة لتمكين الوصول إلى مجموعة مُختارة من المواد أو منع الوصول إلى مواد أخرى".



وينوه الموقع إلى أنه "على الرغم من أن الحديقة المُسوَّرة لا تمنع المستخدمين دائما من التنقل خارج الأسوار (أي إلى المحتوى الآخر)، إلا أنها غالبا ما تجعل الأمر أكثر صعوبة من البقاء داخل البيئة".

وضرب الموقع الأمثلة التالية لما يعرف بـ "الحدائق المُسوَّرة":



متاجر التطبيقات: "آبل آب ستور" و"غوغل بلاي"



ووفقا للموقع التقني، يعد متجر تطبيقات "آبل" "مثالا رئيسيا على الحديقة المُسوَّرة، وينوه إلى أنه وبينما يتميز المتجر بقدرة المستخدمين على تنزيل أكثر من 2.2 مليون تطبيق على هواتفهم الذكية وأجهزة آبل اللوحية، إلا أنه لا يمكن للمستخدمين الوصول إلى التطبيقات التي لا تلبّي معايير "آبل" التي وصفها بـ "الصارمة".



لكنه نوه إلى أنه من وجهة نظر شركة "آبل" فإن "الحديقة المُسوّزة" تعمل على التخلص من العديد من التطبيقات التي تحتوي على أخطاء (بالبرمجة)، والتي من المحتمل أن تحتوي على برامج ضارة أو لا تلتزم بـ "إرشادات واجهة المستخدم أو تجربة المستخدم" الخاصة بالشركة.



مواقع التواصل الاجتماعي: مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر (أو إكس حاليا)



واتخذ الموقع مثالا على ذلك بإكس (تويتر سابقا) مشيرا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تعد مثالا جيدا آخر على الحديقة المُسوَّرة.



وذكر أنه عندما يتضمن محتوى الويب الذي تمت مشاركته على تويتر رابطا، يفتح تطبيق إكس صفحة الويب داخل التطبيق ذاته، بدلاً من فتح متصفح ويب خارجي نيابة عن المستخدم.



وأضاف "يتم ذلك إلى حد كبير بحيث لا تتاح للمستخدم مطلقا فرصة مغادرة التطبيق ومن المرجح أن يستمر في تصفح تويتر (إكس) بعد قراءة المقال. وفي المقابل، كلما طالت مدة بقاء المستخدم على منصة تويتر (إكس) المسورة، زادت الفرص المتاحة لوضع الإعلانات والمحتويات الترويجية الأخرى أمامه".



منصات التعاون: "مايكروسوفت تيمز" و"سلاك"



وعدد موقع "Tech Target" أن منصات التعاون التي يستخدمها قطاع الأعمال لتسهيل المحادثة بين الموظفين، مثل "مايكروسوفت تيمز" و"سلاك"، تعد أمثلة على "الحدائق المُسوَّرة".



وأوضح موقع "نورد في بي إن أن هذه المنصات تعد أنظمة مُغلقة ولا تتيح لمستخدمي منصات التعاون الأخرى التواصل مع مستخدميها داخل بيئتها.



منصات تكنولوجيا الإعلان والتسويق: "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون"



أخيرا، تستخدم منصات الإعلان والتسويق عبر الإنترنت أحيانا نهج الحديقة المُسوَّرة لمساعدة الشركات على استهداف العملاء المحتملين، عادة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ويشير الموقع التقني إلى أن "مالك منصة التواصل الاجتماعي يستخدم البيانات التي تم جمعها من المستخدمين لتحديد تلك التي يمكن أن تكون مناسبة لمنتج أو خدمة ما. يمكن للشركات المهتمة باستهداف هؤلاء المستخدمين أن تدفع لشركة التواصل الاجتماعي لوضع إعلانات أو محتوى تسويقي آخر بشكل استراتيجي".



ويوضح "تتمثل الفائدة التي تعود على الشركات التي تسعى للإعلان في أن شركة منصة التواصل الاجتماعي تقوم بمعظم العمل الثقيل لتحليل بيانات المستخدم للعثور على أفضل العملاء لاستهدافهم. من ناحية أخرى، يعد نهج الحديقة المُسوَّرة أمرا رائعا لشركة منصة التواصل الاجتماعي، لأنه يقضي على المنافسة الخارجية"، نقلا عن موقع الحرة.