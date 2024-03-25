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أجواء باردة بأغلب المناطق

3/25/2024 4:55:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- تكون الأجواء اليوم، باردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في الشمال وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة، لتسود أجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 50كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
أما بعد غد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. -(بترا)

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