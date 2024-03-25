أجواء باردة بأغلب المناطق

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان- تكون الأجواء اليوم، باردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع في ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من المطر في الشمال وأجزاء من المناطق الوسطى، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.
وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ غدا ارتفاع على درجات الحرارة، لتسود أجواء ربيعية لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تتجاوز سرعتها في بعض المناطق 50كم/ساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
أما بعد غد، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء ربيعية مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة. -(بترا)
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