Monday, 25 March 2024 01:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لجنة المرأة الميثاقية في دار المسنين / جمعية الأسرة البيضاء بمناسبة عيد الأم ويوم الكرامة

3/25/2024 4:55:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قامت مساعد أمين عام الحزب الهندسة سناء مهيار وبرفقة عضوات من لجان المرأة الميثاقيات السيدات خالدة الطوال وهانيا قاقيش وابتسام أبو سميد ونسرين الصفدي بزيارة لدار الضيافة االتابعة لجمعية الأسرة البيضاء، لتهنئة المقيمات المستفيدات بمناسبة عيد الأم.

وتأتي هذه الزيارة إيماناً من حزب الميثاق بأهمية الاهتمام ورعاية هذه الفئة الكريمة من المسنين والمسنات الذين بذلوا من التضحيات لأسرهم خلال فترة عطائهم ما يستحق الاحترام والمساعدة مع أهمية الحفاظ على كرامتهم .


وكانت في الاستقبال مؤسسة ورئيسة الجمعية السيدة هيفاء البشير ونائبتها نبيلة القريوتي ومديرة الدار جاكلين الربضي، حيث رحبت البشير وكل من القريوتي والربضي بمبادرة الحزب، وهذه اللفتة ، وقدمت البشير شرحاً وافياً عن الدار وعن مراحل تأسيس الجمعية وعملها واحتياجات المسنين والمسنات ، واستفسرت الميثاقيات من الإدارة ومن المسنات والمسنين عن التحديات التي تواجه هذه الفئة الهامة من المواطنين والتي يجب أن يتم تضمينها مع الحلول في برنامج الحزب.

MENAFN25032024000072011014ID1108017006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث