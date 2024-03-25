التربية تمدد التسجيل لامتحان الثانوية العامة



وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، تمديد التسجيل لمدة يومين بدءا من صباح بعد غد الأربعاء الموافق 27 / 3 حتى مساء يوم الخميس الموافق 28/ 3.



وأشارت الوزارة إلى أن الدفع الإلكتروني ما زال متاحا للطلبة غير المستكملين وطلبة رفع المعدل الذين سجلوا إلكترونيا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.-(بترا)