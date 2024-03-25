التربية تمدد التسجيل لامتحان الثانوية العامة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قررت وزارة التربية والتعليم منح فرصة أخيرة للتسجيل في امتحان الثانوية العامة لعام 2024، للطلبة الراغبين في التقدم للامتحان ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، تمديد التسجيل لمدة يومين بدءا من صباح بعد غد الأربعاء الموافق 27 / 3 حتى مساء يوم الخميس الموافق 28/ 3.
وأشارت الوزارة إلى أن الدفع الإلكتروني ما زال متاحا للطلبة غير المستكملين وطلبة رفع المعدل الذين سجلوا إلكترونيا في الفترة الماضية ولم يستكملوا عملية الدفع.-(بترا)
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