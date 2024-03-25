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“قلبي منفطر”.. غوتيريش يعلن الصيام تضامناً مع أهالي غزة- (تغريدة)

3/25/2024 4:55:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن صيامه اليوم، خلال زيارته لمصر، تضامنا مع أهالي غزة.


وكتب غوتيريش عبر حسابه على منصة إكس:“صيامي خلال رحلتي التضامنية في شهر رمضان هو احترام لمعتقدات الشعوب المسلمة التي أزورها الآن”.
وأضاف“لكنّ قلبي منفطر لأن الكثير من الفلسطينيين في غزة غير قادرين على تناول إفطار مناسب”.

وخلال زيارة غوتيريش أول أمس السبت لمعبر رفح من الجانب المصري، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود طوابير طويلة من الشاحنات التي تنتظر في رفح، بينما في الجهة المقابلة هناك أشخاص يعانون المجاعة، مؤكدا أنه يتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة.


ووصل غوتيريش مدينة العريش المصرية المتاخمة لقطاع غزة، في ثاني زيارة إلى القطاع منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر، وتفقّد الجرحى الفلسطينيين بمستشفى المدينة.


وأكد غوتيريش في مؤتمر صحافي على الجانب المصري من رفح ضرورة السماح بـ”الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة”، معتبرًا أن “لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.


كما أوضح أن الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة، مؤكدا أن دخول المساعدات يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
وحذر غوتيريش من تداعيات الحرب في غزة على مستوى العالم، وقال إن هناك كارثة إنسانية في القطاع، والاعتداء اليومي على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي.

وأضاف أن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة، وأي هجمات أخرى ستجعل الأمور أسوأ للفلسطينيين وللمحتجزين ولشعوب المنطقة.


وقد بدأ الأمين العام للأمم المتحدة جولة إلى المنطقة، تشمل مصر والأردن، ويتفقد خلالها مرافق وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).-(وكالات)

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